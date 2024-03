Roldán (PP) acusa a Sánchez de conceder una "amnistía a la carta" a Puigdemont

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder una "amnistía a la carta" al eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo ha declarado a los periodistas en la concentración de entidades 'No a la amnistía, no a la impunidad' en la plaza Sant Jaume de Barcelona, tras el acuerdo sobre la ley de amnistía, y también han acudido el secretario general del PP en Barcelona, Josep Tutusaus, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, entre otros. "Pedro Sánchez ha decidido vender la Presidencia y la gobernabilidad al independentismo a cambio de una amnistía a la carta para Puigdemont y para todos aquellos que pisotearon los derechos y la ley aquí en Cataluña", ha criticado Roldán. La dirigente de los populares ha lamentado que esta amnistía "no tiene ni límites ni frenos" y ha asegurado que el PSC y su líder, Salvador Illa, ha dejado a la estacada a los catalanes. Roldán ha advertido de que el PP va a llevar este caso a la Eurocámara y a los tribunales, y Josep Tutusaus ha asegurado que "no es aceptable que el apoyo a un gobierno se compre a cambio de impunidad".