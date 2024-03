Maroto defiende el rescate de Air Europa "para salvar empleos", muchos en Madrid, y pregunta a Almeida qué hubiera hecho

La portavoz socialista en el Consistorio de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ponga "el ventilador" para evitar "dar explicaciones a los madrileños de las corruptelas que hubo en el Ayuntamiento durante el Covid", para defender, a renglón seguido, el rescate de Air Europa "para salvar empleos", muchos de ellos en la capital. "Yo le preguntaría si está en contra del rescate de Air Europa, si está en contra de que hubiésemos dejado caer a tantas empresas y la pérdida de tantos empleos", ha cuestionado al regidor en declaraciones a la prensa tras el acto institucional por el 8M. Maroto ha reaccionado así después de que ayer Almeida se preguntara "qué papel tuvo (la extitular de Industria y hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento) Reyes Maroto en el rescate de Air Europa", si hay que creer "que no sabía que (la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) Begoña Gómez estaba intermediando" y "qué presiones recibió como ministra" para aprobarlo. Reyes Maroto ha afirmado que lo que intentan esas palabras es "salpicar" a la socialista utilizando "un momento en el que el Gobierno de España puso en marcha distintos planes para salvar empleos y empresas". "Tanto el fondo de rescate de solvencia de la SEPI como el que pusimos en marcha en el Ministerio de Industria para rescatar empresas como consecuencia del impacto de la Covid han permitido mantener millones de empleos y nuestro tejido empresarial", ha aseverado. "Era parte del trabajo que teníamos que hacer desde el Gobierno", ha remachado. Para Maroto, esas palabras "no dicen mucho del alcalde porque le recuerdo que muchos de los empleos que se salvaron están en Madrid". "Que explice a esos trabajadores si él no hubiese tomado la misma decisión que tomamos en el Gobierno para salvar tantas empresas y tantos empleos", le ha retado. En todo caso, ve detrás una estrategia de Almeida para tratar de "quitar el foco de lo importante, que es qué tiene que decir el alcalde sobre los casos que se están investigando de las mascarillas y, sobre todo, qué tiene que decir de la falta de responsabilidad política por parte de su persona cuando, de la mano de su primo, de la mano de familiares del presidente del Pleno, Borja Fanjul, de la mano también de familiares de Isabel Díaz Ayuso, en el Ayuntamiento se adquirieron productos que hubo que devolver porque estaban en malas condiciones". ESTAFA SI ES EL PP, CORRUPCIÓN SI ES EL PSOE "Cuando el PP compra mascarillas es una estafa, cuando las compra el PSOE es corrupción", ha ironizado Reyes Maroto, que ha arremetido contra esa "doble vara de medir". La portavoz del PSOE ha exigido a Almeida "que dé explicaciones porque, igual que se las pide a otros responsables políticos, él las debería dar". "Y en el caso de Air Europa le pregunto qué hubiera hecho él. ¿Hubiera dejado caer a estas empresas estratégicas? ¿Hubiera dejado perder el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras aquí, en la ciudad de Madrid? Esa es la respuesta que tiene que dar", ha concluido.