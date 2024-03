El candidato del PNV reclama a Sánchez negociar un "nuevo estatus" para el País Vasco en un año y medio

El candidato del PNV a las elecciones del próximo 21 de abril, Imanol Pradales, ha marcado un plazo máximo de un año y medio para negociar con el Gobierno central "un nuevo estatus de autogobierno ampliado" para el País Vasco, que tenga como bases el reconocimiento de Euskadi como nación, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad. Así se ha pronunciado Pradales en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum sobre sus líneas generales con las que se presenta a las elecciones vascas del próximo 21 de abril, haciendo hincapié en un nuevo estatus para Euskadi que se negocie primero dentro de la comunidad autónoma y posteriormente con el Gobierno central. En este sentido, ha explicado que el acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez se da dos años de margen para el cumplimiento del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con transferencias como la del régimen económico de la Seguridad Social. Al respecto, ha defendido este pacto entre PNV y PSOE, asegurando que está "expuesto con luz y taquígrafos", y señalando que habla de cumplimiento estatutario. A la vez, ha reivindicado que se sigue negociando en materias como la gestión aeropuertaria, la necesidad de desarollar los artículos 12 y 18 del Estatuto, que hablan de las transferencias. Y a partir de ahí, Pradales ha recordado que actualmente el plazo está marcado en un año y medio para negociar este nuevo estatutos de autogobierno ampliado: "Las bases para negociar y acordar ese nuevo estatus son el reconocimiento de Euskadi como Nación; la salvaguarda de las competencias vascas, y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad". LAS HUELGAS Con todo, Pradales también se ha pronunciado sobre las huelgas en el País Vasco, que son el 50% de las que se producen en toda España. "Nos lo tenemos que hacer mirar", ha reconocido el candidato del PNV a los próximos comicios. Y es que ha defendido que la huelga es "un recurso legítimo", pero ha pedido hacer un "uso de la huelga de manera extraordinaria y no ordinaria". "Y esa cultura es una mala cultura para cualquier sociedad. Creo que la confrontación, por la confrontación en el ámbito sindical, laboral, no nos lleva a ninguna parte. Soy de los que piensa que hay que cambiar la cultura actual de la negociación colectiva en Euskadi, en la que no todos los sindicatos están negociando de alguna manera, ni dialogando de la misma manera, ni buscando acuerdos de la misma manera", ha proclamado el candidato del PNV. EL PRIMER DESAYUNO DE LA PRECAMPAÑA El candidato del PNV ha protagonizado este jueves su primer desayuno informativo en Madrid de la precampaña para las elecciones vascas del próximo 21 de abril y ha estado acompañado del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que le ha presentado y otros dirigentes del partido. Ortuzar ha definido a Pradales como una persona "solvente" y con capacidad de gestión en la Diputación Foral de Vizcaya: "En Euskadi hay un dicho, que se dice que es un chico que cualquier suegra querría tener como yerno, pues Imanol es uno de esos, es ese candidato que todos los partidos vascos lo quisieran tener, pero solo lo tiene el PNV". Por su parte, el candidato del PNV ha ido exponiendo durante su intervención sus puntos maestros, haciendo hincapié en el momento que atraviesa Europa por la guerra de Ucrania e incidiendo en su reclamación de gestionar los fondos europeos desde las comunidades autónomas. Asimismo, también ha recalcado sus palabras de este miércoles sobre los altercados de enfrentamientos con la Eirtzantza, pregúntandose si "se puede tolerar como sociedad las imágenes que se han visto recientemente" en partidos de fútbol o en manifestaciones. Por último, Pradales ha hablado sobre las infraestructuras vascas, así como la sanidad o el régimen fiscal, del que ha reconocido que se pueden "mejorar algunas cosas", pero hay un "régimen muy favorable a la generación de riqueza en Euskadi".