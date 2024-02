El Congreso rechaza romper relaciones con Israel y en Sumar se desmarca su portavoz de Exteriores

El Pleno del Congreso, con los votos del PSOE, PP, Vox y los independentistas, ha rechazado este jueves romper relaciones con Israel por su ofensiva en Gaza, como planteaba Podemos y apoyó Bildu, el BNG y todo Sumar salvo su portavoz de Exteriores, el diplomático Agustín Santos, que optó por votar en contra. Respecto a la posición de su diputado, uno de los fichajes de Yolanda Díaz para la lista de Sumar en las últimas elecciones generales, fuentes del grupo han explicado que se trata de una "discrepancia pactada" con Santos, que no tendrá ninguna consecuencia en términos de régimen disciplinario. Concretamente el propio Santos conversó ayer con la dirección del grupo parlamentario y expuso que por su trayectoria como diplomático no iba a votar a favor de este punto. Así, se llegó al consenso de que en la iniciativa pudiera tener libertad de voto y, en consecuencia, no será sancionado y respetan su postura. Los siete puntos de la proposición no de ley de Podemos se han votado de forma separada y únicamente ha prosperado el relativo a instar al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para lograr la apertura de corredores seguros que permitan la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sólo Vox ha votado en contra y el diputado de Sumar ha optado por la abstención. Los siete puntos de la proposición no de ley de Podemos se han votado de forma separada y únicamente ha prosperado el relativo a instar al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para lograr la apertura de corredores seguros que permitan la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sólo Vox ha votado en contra y Santos ha optado por la abstención. JUNTS SE ALINEA CON PP Y VOX Tampoco ha salido adelante los apartados relativos a la suspensión inmediata del comercio de armas de Israel, un embargo total de armas en el seno de la UE con este país, promover en el seno de la UE sanciones contra responsables de crímenes de guerra y el apoyo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pese a que el PSOE lo ha apoyado con su voto afirmativo. Y es que los independentistas de Junts se han alineado con PP, Vox y UPN para tumbarlos. A su vez, y con los votos del PP y Vox, se ha rechazado la reclamación de suspender el acuerdo de asociación estratégica entre la UE e Israel, donde los socialistas se han abstenido. Tras la votación la líder de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado profundamente que PP, Junts y Vox hayan "boicoteado" su iniciativa que pedía romper relaciones con Israel por su "genocidio" contra el pueblo palestino, aunque ha saludado que los socialistas votaran a favor de un embargo de la compraventa de armas al Gobierno de Benjamin Netanyahu. BELARRA: EL VOTO DEL NÚMERO DOS DE DÍAZ SE VALORA POR SÍ SOLO "Por tanto, entiendo que en los próximos días el Gobierno de España acordará la suspensión de la compra, la venta y el transporte de armas que están pasando por nuestro país", ha enfatizado la diputada del Grupo Mixto en declaraciones a los medios. Cuestionada sobre cómo ha recibido que todos los diputados de Sumar apoyaran romper relaciones con Israel salvo el diplomático Agustín Santos, que fue número dos en la lista de Yolanda Díaz en Madrid, Belarra ha lanzado que "se valora por sí solo".