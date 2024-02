Clavijo lamenta el retraso de Sánchez y Von der Leyen en viajar a Mauritania y duda de que se frene la salida de cayucos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cree que el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Ler Leyen, debieron viajar "antes" a Mauritania para buscar soluciones a la crisis migratoria y aunque es "razonable" y una "buena iniciativa", sostiene que "a corto plazo" no se traducirá en un descenso en la salida de cayucos. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar un consultorio médico en San Miguel de Abona ha comentado que en su Gobierno son conscientes de la "presión" y la "conflictividad política" de muchos países del África Occidental, con una situación "bastante compleja". "Ojalá que esto sirva de efecto, pero a corto plazo no parece que vaya a reducir el número de llegadas", ha señalado. Al mismo tiempo ha insistido en que siguen "a la espera" de la respuesta del Gobierno a la modificación legislativa para que los menores migrantes no acompañados, "que siguen llegando sistemáticamente y siguen sin salir", se puedan distribuir de forma obligatoria por el resto de comunidades autónomas. Aunque la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fijó un plazo máximo de hasta el 31 de marzo, Clavijo espera que este compromiso cristalice "cuanto antes" porque "se está dando mucha prisa" con otras leyes, caso de la amnistía, "y en esto parece que no tienen tanta prisa". El presidente canario se ha confesado preocupado por "la calidad" que se le puede ofrecer a los menores migrantes porque el Gobierno canario quiere "cumplir los derechos de la infancia". Clavijo también ha mostrado su deseo de conversar con Sánchez o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que coordina la gestión migratoria, "para ver cómo ha ido la visita y cuáles son los acuerdos que se han alcanzado".