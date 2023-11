Moreno: "Sánchez está comprando los votos para seguir en el cargo con el dinero que le debe a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha aseverado que el candidato socialista a la investidura para ser reelegido como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está comprando los votos para seguir en el cargo con el dinero que le debe a Andalucía". "Seguramente no lo podamos impedir", pero lo "vamos a denunciar, hasta que se nos seque la boca", ha advertido Moreno en una entrevista que publica este domingo el diario 'El Mundo', consultada por Europa Press, y al hilo del acuerdo que el PSOE y ERC han alcanzado para que la formación independentista catalana apoye la investidura de Sánchez, y que contempla que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses. Al respecto, Moreno ha sostenido que "perdonarle a Cataluña 16.300 millones de euros entre deuda e intereses se carga la igualdad entre españoles", y ha considerado "inasumible para el Estado extrapolar esa misma cesión al resto de territorios". Al hilo, ha incidido en señalar que "Andalucía lleva años denunciando que está mal financiada, que desde 2009 ha recibido 15.000 millones de euros menos que la media de territorios, porque el presidente Rodríguez Zapatero y Carod-Rovira --de ERC-- pactaron un sistema a la medida de Cataluña". Moreno también ha denunciado que "si a los que más tienen se les da más, la brecha se hace cada vez mayor", y ha manifestado que "Andalucía lleva años compitiendo con una mano atada a la espalda, porque recibe menos de lo que le correspondería por población ajustada". "Para que la gente nos entienda, la cesión que acaba de hacer Sánchez a los independentistas catalanes es como si mañana, de repente, a una ciudad como Sevilla le regalaran 1.432 millones de euros; es como si le dieran 446 millones a Jerez de la Frontera o 288 millones a Dos Hermanas. ¿Qué se podría hacer en esas ciudades con ese dinero? Pero le pongo más ejemplos: es como si a pueblos de 3.000 habitantes les cayeran de repente siete, ocho, nueve millones de euros. ¿Qué se puede hacer en Pozoblanco con 36 millones de euros? ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas obras para garantizar el agua potable?", ha seguido preguntando el presidente andaluz en esta entrevista. "YA VEREMOS SI ES ILEGAL" Tras ello, Moreno ha enfatizado que "eso es romper la igualdad de España, eso es crear agravios, con el añadido de que Sánchez lo hace sólo por mantenerse en un sillón", y ha sentenciado que "es inmoral y ya veremos si además es ilegal", ha apostillado. El presidente de la Junta indica en esta entrevista que "Andalucía reclama un trato igual, pero no sólo para Andalucía sino para toda España", y reivindica que la andaluza es "una comunidad histórica reconocida en nuestra Constitución, tan histórica como Cataluña, y vamos a hacer valer esa condición". Ha insistido en que "Andalucía quiere el mismo trato que Cataluña", y que desde el Gobierno se le dé a esta comunidad "el equivalente en fondos" de lo que se ha acordado para la condonación de deuda catalana. EN UNA SITUACIÓN "MUY SIMILAR" A LA DE LA TRANSICIÓN "Ya está bien de que los andaluces seamos siempre los que paguemos la fiesta de los demás", ha comentado Moreno al respecto, al tiempo que ha advertido de que, "cuando Andalucía protesta y se defiende, lo hace en su nombre y en el del resto de España", y ha sostenido que "estamos en una situación muy similar a la de la Transición", porque, "cuando en 1977 se empieza a diseñar la España democrática actual, en un principio sólo se contemplaba que hubiera tres comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco y Galicia", pero "fue la protesta de los andaluces la que evitó la afrenta". "Andalucía obtuvo su autonomía por la vía rápida, y se abrió la puerta a que cualquier otro territorio pudiera lograr su autonomía", ha subrayado Moreno, que ha aludido así al "famoso 'café para todos'" del que fuera ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo, y ha incidido en que "eso fue así gracias a Andalucía". EL PAPEL DE ANDALUCÍA En esa línea, ha manifestado que, "si hoy tenemos una España de las autonomías es porque Andalucía, junto a otros territorios, dieron la batalla por todos entre 1977 y 1980. Y ahora estamos dispuestos a jugar ese mismo papel, porque tenemos la fuerza de ser la tierra en la que viven más españoles y porque nuestro amor a Cataluña es incuestionable", ha abundado antes de destacar en ese sentido que, "después de Andalucía, en ninguna otra tierra hay más andaluces que en Cataluña". De igual modo, Moreno ha augurado que "detrás" de las "concesiones" ya acordadas por el PSOE para el independentismo catalán "vendrán más", y "Sánchez entregará todo lo que tenga", y ha sostenido que "ninguna concesión que provoque agravios puede conducir a la concordia". "La mejor manera de garantizar la convivencia y la concordia es garantizar la igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan y piensen como piensen", ha apostillado el presidente andaluz. Por otro lado, sobre la prevista ley de amnistía que han pactado también el PSOE y ERC, Moreno ha señalado que "uno de los peligros" de la misma es que "una vez que ya no existe delito de sedición ni de referéndum ilegal, en el momento que se amnistíe la malversación de fondos públicos, cualquiera podrá organizar un referéndum como el del 1 de octubre de 2017 fácil y alegremente, les cueste lo que les cueste a los contribuyentes, sin ningún tipo de responsabilidad penal". "Y no sólo en Cataluña, sino en cualquier sitio", ha abundado Moreno antes de señalar que los independentistas "ya no se conforman con un paripé" de referéndum, sino que "ahora han visto la debilidad de Sánchez y van en serio a por la independencia", según ha añadido el presidente de la Junta, quien se declara en esta entrevista "completamente seguro de que están negociando un referéndum". Por último, a la pregunta de si "la cesión de los trenes de Cercanías" a la Generalitat de Cataluña "puede afectar al funcionamiento de la red nacional", Moreno responde que "por supuesto que va a afectar", y se pregunta "qué pasará mañana si el independentismo, ya con la red de Cercanías, se niega a que circulen por ella los trenes que conectan Andalucía con Francia, por ejemplo". "Es un disparate", concluye comentando el presidente de la Junta al respecto.