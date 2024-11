José Luis Martínez-Almeida confiesa en ‘El Hormiguero’ cuál es el mayor dilema en su matrimonio: “El problema será cuando lleguen los hijos”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Este martes ha ido a divertirse a El Hormiguero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El político, tras 49 años soltero, se dio el “sí, quiero” con Teresa Urquijo el pasado mes de abril. “Esa boda pasará a la historia por vuestro chotis”, ha bromeado Pablo Motos, ya que fue el momento de la ceremonia que más comentarios y memes generó en redes sociales. Martínez Almeida no ha negado lo evidente: “Tengo que alegar el entusiasmo, que es muy importante en la vida, pero no vale solo con eso”, se ha sincerado, añadiendo que no salió como estaba planeado porque solo pudieron ensayar una hora. Para él, ese chotis “fue el momento más maravilloso de toda la celebración”.

Ya hablando de la vida en común, siendo Teresa muy madridista y José Luis muy colchonero, el político del Partido Popular ha confesado que “lo llevamos bien, el problema será cuando lleguen los hijos”. “Por si acaso yo he ido cediendo en casa en casi todo, por si puedo llevarme a los futuros hijos a mi terreno futbolero”, ha explicado entre risas.

En cuanto a su reciente vida de casado, Martínez Almeida ha dicho que en su momento “tenía dudas” porque después de tantos años viviendo solo, “conseguir estar a la altura de alguien como Teresa me está costando, pero voy poco a poco”. Además, el alcalde ha declarado tener bastantes manías: “Por ejemplo, yo llego a una mesa puesta y tengo siempre que colocar los cubiertos y los vasos a mi manera, en línea, y me viene de cuando estaba opositando porque tenía que ordenar perfectamente mi mesa de estudio, si no no podía empezar”.

Sin embargo, algo que ambos comparten es su poca habilidad para cocinar, ya que el político ha dicho que los dos son “un desastre”. “Mi suegra nos regaló un robot de cocina, pero sirve lo mismo que un jarrón, de objeto decorativo”, ha revelado.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida (Europa Press)

“No puedo estar de acuerdo, si asumo el error me voy”

Además de hablar del ámbito personal, Pablo Motos también le ha querido preguntar al político sobre la gestión de la DANA en Valencia, siendo el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de su mismo partido. En cuanto al panorama político tras la tragedia, Almeida ha sido claro diciendo que los políticos tienen que “hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo en política, porque parece obvio que no somos capaces de conectar con la sociedad”. “Si los ciudadanos que votan a diferentes partidos son capaces de trabajar juntos en las calles, codo con codo, ¿cómo es posible que la clase política no seamos capaces de abordar la reconstrucción juntos, independientemente de nuestra ideología?”, ha reflexionado.

En cuanto a la gestión y el discurso de Mazón, ha opinado que “es muy valiente, que haya dado el paso y haya dado la cara ante las cortes y los ciudadanos, no es nada fácil”, y ha añadido que “lo más urgente ahora mismo en Valencia es la reconstrucción y eso debe partir de una estabilidad política”.

A la pregunta de Motos de si Mazón debe dimitir, Almeida ha dicho que lo importante en realidad es cometer el error, y que “los ciudadanos son perfectamente capaces de perdonar un error, pero hay que reconocerlo, explicarlo y no volver a cometerlo”, una respuesta que no ha convencido a Pablo Motos: “No puedo estar de acuerdo, si asumo el error me voy”. Aun así, Almeida ha sentenciado diciendo que “el PP apoya a Mazón porque tiene claro que la prioridad es la reconstrucción, pero no se admiten más errores ni fallos”.