Un juez niega la nacionalidad española a un saharaui porque sus padres, nacidos durante la etapa de dominio español, no son considerados españoles de origen

La proposición de ley para agilizar la nacionalidad española a estos ciudadanos permanece atascada en el Congreso ante la negativa del PSOE

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una bandera saharaui en una manifestación en San Sebastián. (Javi Julio/SOPA Images via ZUMA / DPA)

El Tribunal Supremo ha resuelto que los hijos de saharauis nacidos durante el periodo en que el Sáhara Occidental estuvo bajo autoridad española no tienen derecho a la residencia por arraigo familiar en España. La sentencia, dictada el 18 de febrero de 2026, zanja una controversia jurídica de largo recorrido y anula el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había reconocido ese derecho a Epifanio.

El Supremo ha establecido que el hecho de que los padres de Epifanio nacieran en el Sáhara Occidental bajo administración española no los convierte en españoles de origen a efectos del Reglamento de Extranjería actual. Por tanto, sus descendientes no pueden acogerse al permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar.

Hay que recordar que, en España, la nacionalidad se rige por el principio ius sanguinis, que permite obtenerla solo a través de la ascendencia familiar. La decisión afecta a todos los expedientes similares, fijando una doctrina que delimita el alcance de los derechos de residencia para los descendientes de saharauis vinculados a la antigua colonia.

Epifanio perdió primero su caso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara, que rechazó su recurso en marzo de 2021. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha aceptó su apelación en mayo de 2024, anuló la primera sentencia y reconoció su derecho a residir en España. Esta decisión dio esperanza a otras personas en situaciones similares que buscaban regularizar su situación en el país.

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, analiza el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

El caso llegó al Tribunal Supremo después de que el Abogado del Estado presentara un recurso. El 18 de febrero de 2026, el Supremo resolvió que es la jurisdicción civil la que debe decidir quién es español de origen, y que los tribunales administrativos deben seguir la doctrina de la Sala Primera del Supremo, que niega esa condición a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes de la descolonización. Con este fallo, Epifanio y otras personas con vínculos familiares con el Sáhara Occidental ya no pueden recurrir a la justicia española para obtener la residencia por arraigo familiar.

La norma para agilizar la nacionalidad, atascada en el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó una proposición de ley para agilizar la nacionalidad española a estos ciudadanos, estableciendo un mecanismo similar al que se empleó en 2015 con los sefardíes afectados por la expulsión del siglo XV. Sin embargo, la norma lleva meses estancada en la Cámara Baja ante la negativa del PSOE para sacarla adelante.

La situación se ha agravado tras el giro diplomático de Pedro Sánchez respecto a Marruecos, formalizado en 2021 con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una decisión que ha roto el consenso previo entre los dos grandes partidos nacionales. Sumar sostiene que la tramitación de la norma permanece paralizada en la Comisión de Justicia por decisión del PSOE, señalando directamente al presidente de la comisión, el diputado Joaquín Martínez Salmerón, quien ostenta la capacidad de ordenar la reactivación del debate y permitir la posterior votación del dictamen.

