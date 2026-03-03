Miriam Garlo, Goya a Mejor actriz revelación por ‘Sorda’, en ‘La Revuelta’: “El público oyente no está acostumbrado a leer en la pantalla y les molesta”

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo acuden como invitados al programa de RTVE, presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

Tras la 40ª edición de los Premios Goya, la gala celebrada en Barcelona ha sido una de las más reivindicativas que se recuerdan. El pluralismo lingüístico, la homosexualidad, la democracia, los derechos humanos, el agua o la inclusión de personas con discapacidades fueron algunos de los temas que se reivindicaron sobre el escenario. Esta noche, en La Revuelta, David Broncano ha invitado a dos de los protagonistas de esa noche: Álvaro Cervantes (Barcelona, 36 años) y Miriam Garlo (Molina de Segura, 42 años), intérpretes principales en Sorda (Eva Libertad, 2025) y ganadores de un Goya cada uno.

Durante el programa de RTVE, la Mejor actriz revelación en los Goya 2026 y el Mejor actor protagonista este mismo año, han relatado su llegada hasta desde Murcia y Barcelona a Madrid, han respondido a las preguntas clásicas y han optado por dar a conocer algunas de las palabras más divertidas en lengua de signos. Y de igual manera que en la ceremonia de la Fiesta del Cine español, Garlo ha aprovechado para reivindicar la inaccesibilidad de las personas sordas a ciertos espacios comunes.

La película Sorda se ha llevado tres Goyas de siete nominaciones con las que acudió a la gala. Además del de Cervantes y Garlo, el premio a Mejor dirección novel ha ido a parar a Eva Libertad, directora de la película y hermana de la protagonista. Sorda, aunque optaba al Goya a Mejor Película, este ha quedado en manos de la favorita, Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa, 2025).

La actriz Miriam Garlo recibe el Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en ´Sorda´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, el sábado 28 en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. / EFE - Quique García

Los subtítulos, vistos por los espectadores

La actriz ha indicado que asistir al cine a disfrutar de una película no es accesible para toda la población, dado que las salas no proyectan películas adaptadas para personas sordas. Este impedimento aleja a quienes quieren disfrutar del cine, sector que Miriam Garlo ha conquistado con su Goya. “El problema viene porque el público oyente no está acostumbrado a leer en la pantalla y les molesta”, ha apuntado la actriz.

Álvaro Cervantes, también ha querido reivindicar este derecho, al señalar que no debería ser un privilegio ir al cine, en el marco del reestreno de la película Sorda en cines tras su triunfo en los Goya 2026. “Creo que es un derecho y se debería de hacer en todos los cines”, ha añadido el actor, quien ha instado a colocar subtítulos en todas las películas cuando se estrenan en los cines.

El actor Álvaro Cervantes posa con su Goya por su actuación en 'Sorda' en la 40ª edición de los Goya, celebrados en Barcelona. / Agencia EFE

Unos Goya familiares: las nominaciones de Ángela Cervantes y Eva Libertad

Los Goya 2026, además de reivindicativos, también han sido familiares. Las hermanas de Álvaro y de Miriam también han jugado un papel relevante en el panorama cinematográfico español de 2025. Ángela Cervantes (Barcelona, 33 años), hermana menor de Álvaro, ha estado nominada por La furia (Gemma Blasco, 2025) como Mejor actriz protagonista. Pese a que el galardón se lo llevó Patricia López Arnaiz, Cervantes optaba al Goya por su actuación estremecedora de Alexandra, una chica que se sobrepone a una violación tras no recordar lo ocurrido en un entorno festivo con amigos.

Broncano ha querido incidir en la competitividad entre hermanos. Por lo que le ha preguntado a Álvaro sobre lidiar con el haberse llevado el Goya y no Ángela. No obstante, el primero le ha recordado al presentador que su hermana acumula tres Gaudí por sus actuaciones en La furia (Mejor actriz protagonista), La maternal (Mejor actriz secundaria) y Chavalas (Mejor actriz secundaria), por lo que el pique, ahora, sí está igualado.

Trailer de Sorda

En lo que se refiere a Eva Libertad y Miriam Garlo, aunque hermanas con distinto apellido artístico, ambas terminaron la noche de los Goya con una estatuilla bajo el brazo. La primera por Mejor dirección novel y la segunda por Mejor actriz revelación.