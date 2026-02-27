Siete investigados por el homicidio imprudente de Dominico, el niño fallecido tras recibir un corazón “quemado” por hielo seco en un trasplante marcado por errores y negligencias

Domenico murió este sábado en el Hospital Monaldi de Nápoles. Había nacido hacía dos años y medio antes con una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que afecta el músculo cardíaco, dificultando el bombeo de sangre, y para la cual un trasplante es el único tratamiento que mejora el pronóstico a corto plazo.

La familia de Domenico recibió, justo antes de Navidad, buenas noticias: se había encontrado un corazón nuevo para el pequeño y podía procederse al trasplante. El pequeño entró a quirófano despierto, pero por una serie de errores y negligencias, el procedimiento no salió bien, el corazón no funcionaba y al niño se le indujo un coma farmacológico y conectó a un ECMO para mantenerle con vida.

Comenzaron la extracción antes de tener el corazón nuevo, que llegó quemado de frío y hecho “una piedra dura”

No queda claro cuál fue el primer error que se cometió esa noche. El corazón nuevo del pequeño llegó al hospital cuando el niño se encontraba ya en quirófano, habiendo pasado varios minutos desde el punto de no retorno de la operación: se había comenzado la extracción antes de tener el reemplazo. El órgano enfermo de Domenico se extrajo a las 14:18; el corazón nuevo, en una nevera que el padre del menor describe como “de picnic”, estaba llegando al aparcamiento del Monaldi a las 14:22 y a la sala de operaciones a las 14:30.

Ya en el quirófano, y estando Domenico con el pecho vacío, los médicos se percataron de que el corazón era “una piedra dura”. Intentaron descongelarlo con agua caliente, según han declarado testigos al Corriere della Sera, pero el daño era ya irreparable. Se había utilizado hielo seco, un refrigerante “inadecuado” para la conservación de órganos por dañar los tejidos. El traslado del corazón nuevo no fue acorde a los estándares más básicos en esta materia. El recipiente de refrigeración era de plástico, de antigua generación y sin termostato —un corazón debe mantenerse entre 4 y 8 grados—; y un operador no autorizado vertió hielo seco en el mismo, “quemando” el órgano.

Según información recabada por Corriere della Sera, el proceso comenzó en Bolzano, donde el corazón extraído fue colocado en un tarro de plástico, solicitado por el equipo napolitano y proporcionado por el personal local. El hielo seco utilizado para el transporte fue facilitado por una auxiliar sanitaria tras una petición por interfono. La auxiliar notó “un poco de humo frío” saliendo del hielo y preguntó a los médicos napolitanos si era correcto, recibiendo el visto bueno y las instrucciones para rellenar el refrigerante en el contenedor isotérmico “por debajo y por el lateral”. Según las pesquisas, fue otro enfermero altoatesino quien se encargó de verter el hielo seco.

La elección del refrigerante resultó determinante. Los expertos consultados por Corriere della Sera recuerdan que el hielo seco, dióxido de carbono que congela a -79°C, se destina a la conservación de tejidos, pero no debe emplearse nunca para órganos destinados a trasplante, ya que puede adherirse y dañar los tejidos internos. En este caso, el corazón llegó a la sala de operaciones convertido en un bloque de hielo, lo que, según los testimonios recogidos por la fiscalía, impidió cualquier intento de recuperación del órgano. Un testigo directo relató ante los investigadores: “El cirujano dijo: este corazón no latirá nunca”.

Las últimas filtraciones apuntan a que el órgano pudo verse comprometido incluso antes del transporte, en los 102 minutos que pasaron entre la incisión (a las 9:43) y la extracción (a las 11:25) en el hospital de Bolzano. Mientras tanto, el análisis de los teléfonos móviles de los siete investigados por homicidio imprudente continúa bajo la supervisión del fiscal Giuseppe Tittaferrante, quien ha encargado la copia forense a expertos informáticos.

La operaria que vertió el hielo incorrecto lo hizo después de recibir el visto bueno

Durante la investigación llevada a cabo por los carabinieri del NAS de Trento y coordinada por las fiscalías de Nápoles y Bolzano, se simuló el proceso de rellenado del contenedor isotérmico para comprender mejor qué pudo haber ocurrido esa mañana. El testimonio de la auxiliar sanitaria de Bolzano ha sido considerado clave para descartar, por el momento, responsabilidades penales del personal sanitario local, ya que la operadora no contaba con formación específica sobre los riesgos del uso de hielo seco en lugar del hielo común.

La investigación señala que el hielo seco fue vertido por un operario no especializado, presente también en el quirófano del hospital San Maurizio de Bolzano, y que actuó únicamente después de recibir el visto bueno del equipo napolitano dirigido por la cirujana Gabriella Farina.

La situación en el quirófano estuvo marcada por la tensión. Médicos del hospital de Innsbruck, presentes para la extracción de otros órganos del donante, alertaron sobre la congestión masiva del hígado y el corazón. El cirujano austriaco intervino preguntando: “¿Pero qué hacéis?”, y asumió el control con una intervención correctiva de urgencia.

Según recoge el Corriere della Sera, el informe de Michael Mayr, director del departamento de Prevención Sanitaria y Salud de la provincia de Bolzano, detalla deficiencias en la dotación técnica, falta de material refrigerante y bolsas, incertidumbre en la gestión de la anticoagulación y un seguimiento tardío desde Nápoles.

Siete investigados por el homicidio imprudente de Domenico

La Fiscalía de Nápoles continúa centralizando la investigación. Son siete los investigados, todos ellos miembros del hospital Monaldi: el jefe de cirugía cardíaca pediátrica Guido Oppido, la cirujana responsable del programa de extracción en Bolzano Gabriella Farina y el cirujano que la asistió, Vincenzo Pagano. A todos ellos se les imputa un posible delito de homicidio imprudente. El miércoles pasado, inspectores del Ministerio de Sanidad italiano se desplazaron a Bolzano para recoger testimonios y analizar el procedimiento seguido. Tras varias horas de entrevistas, la investigación ministerial avanza de forma paralela y autónoma respecto a la instrucción judicial.

En cuanto a la gestión previa al trasplante, el profesor Giuseppe Limongelli presentó su dimisión como responsable de la gestión cardiológica prequirúrgica seis días después del procedimiento. A través de su abogado, explicó que “el profesor fue responsable de la gestión cardiológica de Domenico hasta un mes antes del trasplante, pero no tuvo ningún papel ni recibió información de los responsables del equipo quirúrgico y del seguimiento del trasplante pediátrico en relación con la fase inmediatamente anterior al trasplante, la fase quirúrgica y la postquirúrgica, motivos que le obligaron a presentar la dimisión”.

En los últimos días, la controversia sobre la responsabilidad en el suministro de material ha intensificado el cruce de declaraciones entre los hospitales de Bolzano y Nápoles. Desde Bolzano se sostiene que la responsabilidad recaía por completo en el equipo campano, mientras que fuentes de Nápoles insisten en que el uso de hielo seco resultó determinante: “El personal de sala preguntó si debía ser hielo estéril o no estéril, y el equipo respondió que no era relevante”, según la reconstrucción obtenida por Corriere della Sera. El consejero provincial de Salud, Hubert Messner, subrayó: “Para aclarar este aspecto, dejemos trabajar a los inspectores”.