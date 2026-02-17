España

Un hombre es arrestado en Suecia después de prostituir a su mujer con más de 100 hombres

El detenido niega los hechos, si bien la fiscal asegura contar con “una gran cantidad” de pruebas

Imagen de archivo de dos
Imagen de archivo de dos agentes de la policía sueca. (REUTERS/Kuba Stezycki)

Las autoridades suecas han detenido a un hombre de 60 años por haber prostituido a su mujer con al menos 120 hombres. El caso se investiga desde el pasado mes de octubre, después de que la esposa del arrestado lo denunciara ante la policía, pero hasta ahora la Fiscalía sueca no había informado de los hechos.

Según ha contado la fiscal del caso, Ida Annerstedt, el detenido habría ofrecido a su mujer, de unos 50 años, tanto de forma física como a través de internet desde el año 2022, si bien el sospechoso niega los abusos cometidos. “Contamos con una gran cantidad de material escrito y grabaciones telefónicas“, ha expresado Annerstedt, cuyo equipo actualmente interroga al centenar de hombres que pagaron por abusar de la mujer.

El sospechoso tiene antecedentes

El marido de la víctima había sido imputado previamente por un delito de agresión y amenazas contra su mujer. Además, estaba fichado como miembro de la banda de moteros Ángeles del Infierno, grupo conocido por cometer delitos fiscales en el país. Ahora, “es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante”, ha indicado la fiscal.

Los medios suecos han adelantado que el juicio comenzará el próximo mes. El detenido se enfrenta a una condena de hasta 10 años, de considerarse los hechos como un delito agravado, mientras que el resto de implicados podrían ser penados con hasta un año de cárcel.

