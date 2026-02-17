España

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una parcela de Emvisesa fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de su mujer y vendida cinco meses después por casi 4 millones

Guardar
27/11/2025 Fachada de la sede
27/11/2025 Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, y a su mujer Olga, en relación a un presunto pelotazo urbanístico en el barrio sevillano de Pino Montano. Una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) fue comprada por la sociedad de Olga, Higuerón Real Estate, el 4 de septiembre de 2024 y vendida cinco meses después, el 22 de enero del año pasado, por 3,9 millones de euros, como han confirmado El Diario de Sevilla y El Mundo.

Según han confirmado fuentes conocedoras del caso al citado medio que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, al menos hay cinco detenidos.

Pineda dimitió de su cargo en septiembre, después de que se conociera el caso a raíz de una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública. Dos meses más tarde, el Ayuntamiento de la ciudad abría una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de la empresa pública tras constatar, según la UCO, formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, y que además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PSOEPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu jefe no puede escribirte ni llamarte cuando estás fuera del trabajo, tienes derecho a la desconexión”

El especialista en derecho laboral explica como funciona la ley con la comunicación fuera del horario habitual

Ignacio de la Calzada, abogado:

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha resuelto el conflicto entre la Royal & Sun Alliance y Logesta Gestión de Transporte S.A

Una empresa de transporte se

Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto es lo que significa que tu perro bostece, no siempre es aburrimiento”

Las mascotas dan una serie de señales para comunicar necesidades y emociones inmediatas

Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

La Audiencia de Valencia condiciona la manutención a la inserción laboral del joven y rechaza que la falta de relación justifique el fin inmediato de la ayuda

Un padre pide anular la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO detiene al socialista

La UCO detiene al socialista Rafael Pinenda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

ECONOMÍA

Un padre pide anular la

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027