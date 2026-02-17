La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

27/11/2025 Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, y a su mujer Olga, en relación a un presunto pelotazo urbanístico en el barrio sevillano de Pino Montano. Una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) fue comprada por la sociedad de Olga, Higuerón Real Estate, el 4 de septiembre de 2024 y vendida cinco meses después, el 22 de enero del año pasado, por 3,9 millones de euros, como han confirmado El Diario de Sevilla y El Mundo.

Según han confirmado fuentes conocedoras del caso al citado medio que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, al menos hay cinco detenidos.

Pineda dimitió de su cargo en septiembre, después de que se conociera el caso a raíz de una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública. Dos meses más tarde, el Ayuntamiento de la ciudad abría una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de la empresa pública tras constatar, según la UCO, formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, y que además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

Noticia en ampliación