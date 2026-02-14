La borrasca Oriana mantiene en alerta a toda España: pueblos evacuados, trenes suspendidos y rachas de viento de hasta 170 km/h

La borrasca Oriana mantiene en alerta a toda España. (Europa Press)

España continúa en alerta ante un temporal que afecta a todas las comunidades, con emergencias vinculadas principalmente a viento, lluvias, nevadas y crecidas de ríos. La borrasca Oriana, la última de la secuencia, ha azotado este sábado con fuerza al este de España reactivando alertas y provocando una oleada de incidencias. Con vientos de 170km/h, las lluvias intensas y nevadas, han obligado a restringir carreteras y servicios ferroviarios, a evacuar pueblos y mantener a la población en alerta máxima.

La Dirección de Comunicación de Renfe ha informado que se ha suspendido “el servicio ferroviario de larga y media distancia entre Valencia y Cataluña debido a las condiciones meteorológicas. Además, todos los trenes Euromed e Intercity quedaron anulados en ese corredor, sin servicio alternativo disponible.

Por otro lado, dos trenes, un Euromed que cubría el trayecto de Barcelona-Valencia y un alvia Barcelona-Cádiz, quedaron detenidos por “un incendio ajeno a la explotación ferroviaria y la caída de un árbol entre L’Aldea (Tarragona) y Benicarló (Castellón)”, según detalló la compañía. Y en carreteras, la Dirección General de Tráfico, (DGT) ha limitado la velocidad en Castellón a 80 km/h, prohibiendo el adelantamiento a vehículos pesados fuera del carril derecho.

San Esteban de Gormaz

Por su parte, el aumento del nivel del río Duero obligó al Cecopi de Soria a confinar San Esteban de Gormaz e iniciar el desalojo de viviendas. El río alcanzó casi cinco metros de altura y un caudal de 275 m³/s. La Junta de Castilla y León habilitó la Residencia del IES La Rambla como punto de evacuación.

Protección Civil también envió alertas ‘Es alert’ en Tarragona y Castellón, donde se registraron rachas superiores a 170 km/h. El puerto de Castellón suspendió todo el tráfico marítimo.

Imagen del puente de San Esteban de Gormaz. (EFE/ Wifredo García Álvaro)

La Comunidad Valenciana, en alerta por viento

Los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia y Castellón han atendido decenas de incidencias relacionadas con la caída de ramas y árboles y la sujeción de elementos en riesgo de desprenderse. “Hoy las rachas han superado los 170 km/h en algunos puntos de Castellón”, han informado los servicios de emergencia.

Fuertes vientos en la comunidad de Castellón. (Andreu Esteban /EFE)

Andalucía: más de 13.000 incidencias acumuladas

En el sur, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha comunicado que desde el 27 de enero, se han registrado 13.010 incidencias, la mayoría por caída de árboles, ramas y daños urbanos. El Plan de Emergencias sigue activo en escenarios críticos como Grazalema, El Fresnillo, Ubrique, Guadalete, Ronda y Montejaque.

Durante la jornada del sábado, hasta las 12:30 horas, se registraron 333 avisos de emergencia, de los cuales 143 correspondieron a Córdoba y 63 a Málaga. En Córdoba, un árbol cayó sobre un vehículo sin heridos, y en Málaga una palmera se desplomó en el Paseo Farola.

Andalucía supera las 13.000 incidencias. (Europa Press)

España, en alerta por la fuerza del temporal

Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas permanecen en alerta por viento, nevadas, riesgo de aludes, lluvias y oleaje. Las olas alcanzan hasta 12 metros en algunas zonas costeras, mientras parques y actividades al aire libre permanecen suspendidos.

La Aemet ha reportado rachas superiores a los 120km/h en diversas estaciones, y la estación de esquí de Sierra Nevada sigue cerrada por cuarto día consecutivo debido al mal estado de la carretera de acceso. Las lluvias y nevadas han elevado el nivel de ríos como el Guadiana, que transporta más de 2.000 m³/s a su paso por Badajoz, y el Ebro, que motivó la activación del plan de preemergencia en La Rioja.