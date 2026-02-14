Espana agencias

Andalucía baja a fase de emergencia situacion operativa 1 por reducción de incidencias

Sevilla, 14 feb (EFE).- El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado que la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Riesgo de Inundaciones de Andalucía, activada el pasado 3 de febrero, ha bajado a situación operativa 1 a las 13.55 horas de este sábado tras la reducción de incidencias derivadas del tren de borrascas.

En un comunicado de la Consejería, Sanz ha explicado que el Plan ha permanecido once días en situación operativa 2, desde las 12.17 horas del pasado 3 de febrero. El plan ya se encontraba en situación operativa 1, desde el 27 de enero, después de permanecer en fase de preemergencia desde el 23.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a situaciones que pueden controlarse con medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Sanz ha explicado que, tras la última reunión del comité de operaciones, celebrada este sábado, se ha constatado que actualmente solo se están generando algunas incidencias asociadas principalmente al viento.

“La evolución de la meteorología, así como el actual estado y evolución de los cauces, ríos y embalses, unida a la propia evolución de la emergencia y efectividad de los trabajos acometidos, han llevado a una reducción de los escenarios e incidencias abiertas y, por tanto, se garantiza la atención con los medios y recursos de las administraciones andaluzas”, ha explicado.

Se han desplegado más de 1.500 efectivos con la disponibilidad de otro millar y más de 600 militares de la UME se unieron al operativo.

En los momentos de máxima tensión del operativo se ha llegado a trabajar simultáneamente hasta en 23 escenarios en 30 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén.

El consejero ha recordado que “la prioridad se ha centrado en todo momento en la salvaguarda de las vidas”. De ahí los más de 11.000 desalojos preventivos efectuados en los momentos de máxima tensión del operativo.

Actualmente hay 2.823 los desplazados en la región: 2.535 en Cádiz, los últimos en Olvera debido a un desprendimiento, 118 en Granada, 71 en Jaén, que ha sumado algunos vecinos de Santiesteban del Puerto por un deslizamiento, 50 en Málaga, 31 en Córdoba, 10 en Sevilla y ocho en Huelva.

Las salas de EMA 1-1-2 han coordinado durante este sábado y hasta las 12:30 horas un total de 333 avisos, sobre todo por efecto de las rachas de viento en Córdoba (143) por caída de árboles, ramas, placas solares y objetos del mobiliario urbano sin que haya constancia de heridos hasta el momento.

