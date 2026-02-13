El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Avión A400M del Ejército del Aire (Ministerio de Defensa/Airbus)

El Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado el sistema antimisiles ‘InShield’ en uno de sus aviones Airbus A400M, marcando un avance clave para el uso de sus aeronaves en entornos hostiles. La integración del sistema, desarrollado por Indra y adaptado por Airbus Defence and Space, se realizó en la unidad con número de serie MSN120, aprovechando un periodo de mantenimiento programado.

España cuenta actualmente con 14 Airbus A400M, que opera el Ala 31 desde la base aérea de Zaragoza. La nueva tecnología responde a la necesidad de operar en espacios aéreos disputados, donde las amenazas para aeronaves de transporte como el A400M han crecido de forma considerable, por el extendido uso de drones o misiles.

La entrega oficial del primer A400M equipado con el sistema tuvo lugar en la Línea de Ensamblaje Final de Airbus en San Pablo, Sevilla. La compañía aeronáutica ha sido responsable de las modificaciones estructurales requeridas para la integración de la tecnología, destacando la cooperación entre los principales actores del sector de defensa en España.

En los próximos meses, el Ejército del Aire analizará el rendimiento del sistema ‘DIRCM InShield’ en situaciones reales, evaluando su eficacia frente a amenazas y su integración en las operaciones habituales. Esta evaluación determinará si la nueva tecnología cumple con los requisitos de protección necesarios para su posible instalación en el resto de los A400M, lo que supondría un gran avance en la capacidad defensiva de la flota española ante escenarios de riesgo creciente.

El sistema ‘InShield’

Se caracteriza por utilizar un láser dirigido para neutralizar ataques de misiles guiados por infrarrojos, una amenaza recurrente para aeronaves de transporte militar, especialmente durante maniobras de despegue y aterrizaje. El sistema reacciona de forma automática ante el lanzamiento de un misil, calcula la trayectoria y dirige un haz de energía láser hacia el sistema de guiado infrarrojo del proyectil para desviarlo.

Además, su diseño modular permite la instalación en diferentes tipos de plataformas, como los helicópteros CH-47 y NH-90, ampliando el espectro de protección para las Fuerzas Armadas. El Airbus A400M juega un papel clave gracias a su versatilidad al ser capaz de operar como avión estratégico y táctico, desplegando tropas, paracaidistas, vehículos y material sobre el terreno de operaciones, así como reabasteciendo a cazas y helicópteros”.

“InShield puede contrarrestar varios ataques simultáneos, si es preciso, gracias a su elevada precisión, velocidad de reacción y rapidez para completar todo el proceso”, señala Indra en su comunicado sobre este avance del Ejército del Aire. Airbus subraya la importancia de esta capacidad, señalando que “el combate en primera línea es tan importante como tener la capacidad de llegar a ella sin contratiempos”.

La protección de los aviones resulta esencial para garantizar el éxito de las misiones y la seguridad de las tripulaciones. Las capacidades del ‘DIRCM InShield’ han sido probadas durante ejercicios de la OTAN y en ensayos con proyectiles reales, obteniendo resultados positivos en escenarios exigentes. Su integración permitirá al Ejército del Aire operar con mayor confianza en entornos complejos y elevar el nivel de autoprotección de su flota.