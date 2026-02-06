Airbus entregó 19 aviones comerciales en enero, seis menos que un año antes

Entre los acuerdos de compra más destacados del mes figura el realizado por International Airlines Group (IAG), que solicitó diez unidades a Airbus, entre las que se incluyen ocho aviones modelo A320neo y dos A321neo, detalló el fabricante europeo este viernes. Airbus concluyó el mes de enero con la entrega de 19 aviones comerciales a 15 aerolíneas distintas, una cifra que representa una disminución de seis aeronaves respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el propio fabricante.

De acuerdo con los datos publicados por Airbus, las entregas de aeronaves en enero se distribuyeron entre diversos modelos: tres correspondieron al A220-300, cinco al A320neo, diez al A321neo y una al A350-900. Este último avión fue entregado a Lufthansa. El medio también señaló que, durante ese mismo mes, Airbus formalizó contratos de adquisición por un total de 49 aviones. De estos, 48 son de pasillo único y una unidad corresponde al modelo A330, que dispone de doble pasillo.

El medio indicó que los resultados financieros de Airbus correspondientes al ejercicio de 2025 se presentarán el próximo 19 de febrero. Está previsto que, junto a este informe, el fabricante anuncie sus proyecciones de entregas para el periodo restante de 2026. La publicación de estos datos permitirá conocer la perspectiva de la compañía dentro de una industria marcada en los últimos años por desafíos en la cadena de suministro y un contexto de creciente demanda por aviones de bajo consumo y nuevas tecnologías.

Durante el año anterior, Airbus logró cumplir sus expectativas de producción y entregas, alcanzando un total de 793 aviones comerciales distribuidos entre 91 clientes, detalló el fabricante. Esta cifra supone un incremento de 45 unidades respecto al año precedente y se sitúa tres aeronaves por encima del objetivo revisado por la propia empresa en diciembre. La previsión inicial se vio modificada ante los problemas detectados en la cadena de suministro, principalmente en la familia de aviones A320, según publicó Airbus.

El medio precisó que el desempeño del fabricante aeronáutico está directamente vinculado a la evolución de los contratos y entregas de aviones de pasillo único —especialmente las familias A320neo y A321neo—, cuya alta demanda mantiene la producción de las plantas en Europa y otros continentes. El crecimiento sostenido de entregas, pese a las complicaciones logísticas, ha sostenido la posición de Airbus como uno de los principales actores de la industria aeroespacial global.

Asimismo, la cartera de pedidos informada por Airbus refleja la confianza de grandes conglomerados de la aviación comercial en la propuesta tecnológica del fabricante europeo. Además de IAG, la compañía reportó que los nuevos acuerdos suscritos en enero contribuyen a un mayor volumen de producción a corto plazo y consolidan el flujo de trabajo en torno a los modelos de mayor demanda.

El fabricante también destacó la importancia de diversificar sus clientes y modelos entregados cada mes, enfatizando la entrega de un A350-900 de fuselaje ancho a Lufthansa, considerada estratégica dentro de la apuesta por aviación intercontinental. La compañía subrayó que el balance de entregas y pedidos suscritos permite adaptar la planificación industrial y afrontar los retos derivados del entorno económico y la evolución de la cadena de suministro, según consignó el propio Airbus.

La presentación de resultados financieros y proyecciones de entregas para 2026 será seguida de cerca por inversores y analistas, dada la relevancia de la empresa en el mercado mundial de la aviación comercial, así como por su capacidad para responder a las fluctuaciones de la demanda y resolver eventuales interrupciones en el suministro de componentes críticos.