El Ejército del Aire recibe el primer avión A400M protegido frente a misiles infrarrojos

Madrid, 12 ene (EFE).- El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido este jueves el primer avión A400M en el que se ha integrado por primera vez un sistema de protección electrónica, diseñado específicamente para proteger la aeronave contra misiles guiados por infrarrojos.

Se trata de un sistema antimisiles, desarrollado por Indra y denominado InShield, informa la empresa Airbus Defence and Space.

La certificación por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la integración en este avión ha tenido lugar en menos de dos años, coincidiendo con un periodo de mantenimiento programado.

Tras la entrega por parte de Airbus, el Ejército del Aire y del Espacio llevará a cabo una evaluación operativa del sistema en los próximos meses para ver el desempeño de esta solución y estudiar su posible integración en el resto de la flota.

Se trata de un sistema íntegramente nacional, un hito tecnológico de gran importancia para la soberanía y autonomía estratégica del país.

En la actualidad, España cuenta con 14 Airbus A400M que opera el Ala 31 desde la base aérea de Zaragoza.

El A400M es capaz de operar como avión estratégico y táctico, desplegando tropas, paracaidistas, vehículos y material sobre el terreno de operaciones, así como reabasteciendo a cazas y helicópteros. EFE