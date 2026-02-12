Tarta de queso saludable en la freidora de aire, la receta fácil y rápida para endulzar el postre

Tarta de queso (Shutterstock)

La tarta de queso saludable en la freidora de aire es todo un acierto para quienes buscan disfrutar de un postre cremoso y sabroso con menos remordimientos. Su textura suave y su sabor delicado la convierten en una opción ideal para cualquier momento del día, sin sentirte pesado ni excederte en calorías.

Este tipo de tarta ha ganado popularidad gracias a la tendencia de adaptar clásicos a la cocina saludable y al auge de la freidora de aire. Una versión ligera, sin nata ni mantequilla, y donde el requesón, el yogur natural y la reducción de azúcar son protagonistas. Perfecta tanto para desayunos como para una merienda con café o infusión.

Receta de tarta de queso saludable en la freidora de aire

La tarta de queso saludable en la freidora de aire se prepara batiendo ingredientes ligeros como requesón, yogur natural y huevos, y se cocina en un molde apto, logrando una textura jugosa y uniforme. El secreto está en el equilibrio de los ingredientes y el control del tiempo de cocción para que quede cremosa y sin resecarse.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción en freidora de aire: 40 minutos

Ingredientes

400 g de requesón bajo en grasa

2 yogures naturales (sin azúcar)

3 huevos L

40 g de harina de avena o maicena

40 g de azúcar o edulcorante (al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón (opcional)

1 pizca de sal

Cómo hacer tarta de queso saludable en la freidora de aire, paso a paso

Mezcla el requesón , los yogures y el azúcar hasta obtener una crema fina y sin grumos.

Añade los huevos de uno en uno e integra bien tras cada adición.

Incorpora la harina de avena (o maicena), la vainilla, la ralladura de limón y la sal. Mezcla hasta conseguir una masa homogénea.

Forra un molde pequeño con papel vegetal o engrásalo ligeramente. Usa un molde que quepa en la cesta de la freidora.

Vierte la mezcla, alisa la superficie y golpea suavemente contra la mesa para eliminar burbujas.

Precalienta la freidora de aire a 160°C durante 3 minutos.

Coloca el molde en la cesta y cocina 35-40 minutos a 160°C. Comprueba el punto de cocción pinchando el centro: debe salir ligeramente húmedo .

Deja enfriar en el molde antes de desmoldar y, si puedes, enfría en la nevera al menos 2 horas para mejor textura.

Consejo técnico: No sobrecocines la tarta para que quede cremosa; si dora demasiado, cubre con papel de aluminio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130 kcal aprox.

Proteínas: 11 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 12 g

Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera, tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelar porque pierde textura.