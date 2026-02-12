Tarta de queso saludable en la freidora de aire, la receta fácil y rápida para endulzar el postre

La tarta de queso saludable en la freidora de aire es todo un acierto para quienes buscan disfrutar de un postre cremoso y sabroso con menos remordimientos. Su textura suave y su sabor delicado la convierten en una opción ideal para cualquier momento del día, sin sentirte pesado ni excederte en calorías.
Este tipo de tarta ha ganado popularidad gracias a la tendencia de adaptar clásicos a la cocina saludable y al auge de la freidora de aire. Una versión ligera, sin nata ni mantequilla, y donde el requesón, el yogur natural y la reducción de azúcar son protagonistas. Perfecta tanto para desayunos como para una merienda con café o infusión.
Receta de tarta de queso saludable en la freidora de aire
La tarta de queso saludable en la freidora de aire se prepara batiendo ingredientes ligeros como requesón, yogur natural y huevos, y se cocina en un molde apto, logrando una textura jugosa y uniforme. El secreto está en el equilibrio de los ingredientes y el control del tiempo de cocción para que quede cremosa y sin resecarse.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción en freidora de aire: 40 minutos
Ingredientes
- 400 g de requesón bajo en grasa
- 2 yogures naturales (sin azúcar)
- 3 huevos L
- 40 g de harina de avena o maicena
- 40 g de azúcar o edulcorante (al gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer tarta de queso saludable en la freidora de aire, paso a paso
- Mezcla el requesón, los yogures y el azúcar hasta obtener una crema fina y sin grumos.
- Añade los huevos de uno en uno e integra bien tras cada adición.
- Incorpora la harina de avena (o maicena), la vainilla, la ralladura de limón y la sal. Mezcla hasta conseguir una masa homogénea.
- Forra un molde pequeño con papel vegetal o engrásalo ligeramente. Usa un molde que quepa en la cesta de la freidora.
- Vierte la mezcla, alisa la superficie y golpea suavemente contra la mesa para eliminar burbujas.
- Precalienta la freidora de aire a 160°C durante 3 minutos.
- Coloca el molde en la cesta y cocina 35-40 minutos a 160°C. Comprueba el punto de cocción pinchando el centro: debe salir ligeramente húmedo.
- Deja enfriar en el molde antes de desmoldar y, si puedes, enfría en la nevera al menos 2 horas para mejor textura.
- Consejo técnico: No sobrecocines la tarta para que quede cremosa; si dora demasiado, cubre con papel de aluminio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130 kcal aprox.
- Proteínas: 11 g
- Grasas: 4 g
- Hidratos de carbono: 12 g
- Azúcares: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera, tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelar porque pierde textura.