Tráfico hoy en Madrid: cortes y desvíos por la protesta agraria con 500 tractores

En una imagen de archivo, tractores y pancartas del sector agrícola recorren el centro de la capital en una jornada de movilizaciones convocadas por agricultores independientes para reclamar cambios estructurales en el sector, en febrero de 2025. / RTVE

La movilidad en Madrid enfrentará este miércoles 11 de febrero restricciones en decenas de calles y 126 líneas de autobús debido a la llegada de una protesta agraria que movilizará alrededor de 500 tractores, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Está previsto que el dispositivo de seguridad despliegue más de 1.800 efectivos en la ciudad con motivo de la manifestación, que busca visibilizar el malestar del sector agrícola por la falta de rentabilidad, los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y la actualización de los protocolos de sanidad animal.

De acuerdo con el consistorio, la protesta, convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) con el respaldo de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), impactará el tráfico desde las 8 hasta las 18 horas de la tarde. El recorrido de los tractores contempla cinco columnas que confluirán en la Plaza de Colón, pasando por diferentes distritos y principales arterias de la ciudad.

Las vías afectadas por la tractorada culminan en plaza de Colón

La ruta de entrada de los tractores desde Torrejón de la Calzada afectará la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y culminará en la Plaza de Colón.

Otra columna, procedente de Guadalajara y Robregordo, está previsto que provoque cortes en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana hasta llegar también a Colón.

Según ha detallado el Ayuntamiento, los tractores provenientes de El Espinar (Segovia) generarán cortes en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y la Plaza de Colón.

Para quienes ingresen desde Arganda del Rey, los desvíos alcanzarán la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alosno, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O’Donnell, Narváez, Goya y, finalmente, la Plaza de Colón.

Un total de 126 líneas de autobús afectadas por la movilización

El Ayuntamiento de Madrid advierte que la llegada de los tractores también repercutirá en la movilidad de 126 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), lo que representa el 60% de las rutas urbanas. Además, a las 11 horas aproximadamente, comenzará una manifestación a pie desde la Plaza de Colón. Las restricciones afectarán el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y el Paseo de la Infanta Isabel. También se prevén incidencias en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y otras vías del entorno.

Entre las 16:30 y las 18 horas, habrá afectaciones en la Carrera de San Jerónimo, según informó el consistorio. El operativo de seguridad contará con la participación de más de 1.800 agentes, incluidos un millar de policías nacionales y 800 guardias civiles, junto con servicios municipales y de emergencias. No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha recomendado el uso del transporte público, así como evitar los desplazamientos en coche ante la importante afección prevista en el tráfico por la protesta agraria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Las organizaciones convocantes, UdU y Unaspi, justifican la movilización por la falta de rentabilidad en el sector, los recortes en la PAC y la necesidad de actualizar los protocolos de sanidad animal. Reclaman políticas que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ni fomenten la competencia desleal con terceros países.