Más de 1.800 efectivos garantizarán la seguridad durante la tractorada del miércoles por Madrid hasta Colón

Más de 1.800 efectivos de seguridad garantizarán el buen transcurso de la tractorada que el miércoles recorrerá algunas de las carreteras de la Comunidad de Madrid hasta entrar en la capital por cinco puntos y confluir finalmente en la plaza de Colón, en una concentración en protesta por las políticas agrarias y el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien este martes ha encabezado una Junta de Seguridad para abordar el dispositivo para la tractorada. En total, más de 1.000 policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

Martín ha reconocido que la tractorada alterará la normal circulación en las carreteras de la región, aunque el paso de tractores quedará reducido a carreteras secundarias y no se verán estos vehículos por la M-30 o la M-40. Ya en la capital, las columnas de tractores avanzarán desde el paseo de la Castellana, la calle Goya, el paseo de Santa María de la Cabeza y dos desde Alonso Martínez.

"Es una movilización que va a implicar un impacto significativo sobre el conjunto de la región en términos de movilidad", ha manifestado el delegado del Gobierno, quien ha puesto en valor la colaboración de Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección de Carreteras, DGT y Policía Municipal de Madrid para determinar el dispositivo de seguridad.

Asimismo, Martín ha reconocido que desde que los organizadores comunicaron su intención de avanzar por Madrid con tractores, se ha trabajado "de manera continua hasta alcanzar un acuerdo" para que pudiera celebrarse esa movilización. Por tanto, ha extendido su agradecimiento alas organizaciones convocantes.

RECORRIDOS DE LAS CINCO COLUMNAS

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha detallado las rutas que seguirán cada una de las columnas. En concreto, la primera ruta desde Torrejón de la Calzada estará compuesta por un máximo de 130 tractores y discurrirá por la M-404 hasta Griñón, luego por la M-405 en Fuenlabrada, por la calle Luis Sauquillo y calle Leganés hasta la M-409 en dirección Leganés.

En Leganés discurrirá por la glorieta Severo Ochoa, avenida Fuenlabrada, glorieta Los Cabezones, vía Lusitana, calle Marcelo Usera hasta la glorieta de Legazpi. Ya en Madrid avanzarán por la calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, plaza España, Princesa, calle Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y finalmente Génova hasta Colón.

La segunda columna llegará desde Guadalajara con unos 70 tractores y en la Comunidad de Madrid discurrirá por la M-112 en sentido Aljavir, M-111 hacia la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y paseo de la Castellana hasta Colón.

La tercera ruta partirá desde Segovia con 130 tractores y entrará en la región por Las Rozas hasta la carretera El Plantío, avenida de la Victoria, calle Alsasua, camino del Barrial, calle Pico Ocejón, Acamar, Golondrina y carretera de Húmera, calle Arroyo de Pozuelo. A continuación irá por la M-500 por Puente de los Francesas hasta la calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova y Colón.

La ruta desde Robregordo discurrirá con 100 tractores desde el camino rural hasta Buitrago de Lozoya, para a continuación tomar rumbo hasta Lozoyuela, avanzar hacia Torrelaguna y más adelante seguir el rumbo de la segunda columna por la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa y Castellana hasta Colón.

La quinta y última columna estará integrada por otros 70 tractores y avanzará desde Arganda del Rey por la avenida de Madrid hacia la Nacional III, la M-300 hasta enlazar con la glorieta bajo M-45, calle Pirotecnia, calle Aurora Boreal, avenida de la Democracia plaza Alonso y calle Casalareina hasta avenida Daroca. Seguirá por la M-23 hasta O'Donell, Narváez, Goya y finalmente Colón.