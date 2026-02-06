España

Cómo hacer bechamel de coliflor, una salsa ligera, fácil de hacer y saludable

Esta receta es ideal para sustituir a la clásica bechamel de harina en recetas como lasañas, canelones o gratinados

Receta de salsa bechamel
Receta de salsa bechamel (Shutterstock España)

Nadie quiere renunciar a disfrutar de sus platos favoritos. Pero, cuando tratamos de seguir una dieta saludable, baja en calorías o grasas, y repleta de alimentos nutritivos, nos vemos casi obligados a ello. Es en esta situación cuando las recetas alternativas, las imitaciones, vienen a salvarnos. Esta bechamel a base de coliflor es un ejemplo perfecto de ello, una salsa que utiliza esta saludable verdura como base y que nos permitirá disfrutar de recetas riquísimas sin perder de vista la nutrición.

Esta falsa bechamel de coliflor nos puede servir como salsa para pastas o para gratinados al horno, ya sea de patatas, con verduras o carnes. También, cómo no, para preparar clásicos como la lasaña o los canelones, a los que les daremos un toque más ligero y nutritivo con esta versión a base de coliflor. Para conseguir un sabor lácteo similar al de la receta original, batiremos la coliflor con un chorro de leche, al que además añadiremos un toque de nuez moscada para conseguir ese aroma tan característico.

Receta de bechamel de coliflor

La bechamel de coliflor es una salsa de textura sedosa que sustituye la harina y la mantequilla por coliflor cocida y triturada. Se prepara cociendo la coliflor en agua, triturándola y mezclándola con leche y especias hasta lograr una crema fina y homogénea.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana (unos 800 g)
  • 250 ml de leche (entera o semidesnatada)
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Nuez moscada al gusto

Cómo hacer bechamel de coliflor, paso a paso

  1. Lava y corta la coliflor en ramilletes pequeños.
  2. Cuece la coliflor en abundante agua con sal durante 10-12 minutos, hasta que esté muy tierna.
  3. Escurre bien la coliflor y colócala en el vaso de la batidora.
  4. Añade el diente de ajo pelado, el aceite de oliva, la leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  5. Tritura todo hasta obtener una crema muy fina, sedosa y sin grumos.
  6. Si la salsa queda demasiado espesa, añade un poco más de leche hasta ajustar la textura.
  7. Vierte la salsa en un cazo y calienta a fuego medio removiendo constantemente durante 2-3 minutos para integrar bien los sabores y que no se pegue en el fondo.
  8. Prueba y ajusta de sal y nuez moscada antes de servir.
  9. Utiliza la bechamel de coliflor para gratinar verduras, cubrir lasañas o napar cualquier plato donde usarías la bechamel clásica.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (aprox. como salsa para gratinar una fuente mediana de verduras o pasta).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60 kcal
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 2,5 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la bechamel de coliflor en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. También puedes congelarla hasta 1 mes. Para usar, descongela y bate bien antes de calentar suavemente.

