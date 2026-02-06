España

Científicos españoles confirman que los betabloqueantes no sirven después de un infarto: “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomándolos sin pruebas de que les beneficien”

Millones de personas en todo el mundo que han sufrido un infarto toman un fármaco que no tiene beneficios, confirma un nuevo estudio del CNIC

Un estudio del CNIC confirma
Un estudio del CNIC confirma que los betabloqueantes no presentan beneficios tras haber sufrido un infarto (CNIC)

A finales de verano del año pasado saltaba una noticia que inquietaba a millones de personas en todo el mundo: los betabloqueantes, unos fármacos que reducen la presión arterial, no servían tras sufrir un infarto. El estudio en cuestión fue un paso más allá y demostró que podía incluso llegar a ser perjudicial especialmente para las mujeres.

El estudio era el resultado de cinco años de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con el Instituto Mario Negri de Milán (Italia). Pese a que el objetivo inicial del estudio era averiguar si estos medicamentos prescritos después de un ataque al corazón deben mantenerse de por vida en aquellos casos considerados “no complicados”, lo que se descubrió fue que las mujeres que toman betabloqueantes tienen mayor riesgo de muerte, reinfarto u hospitalización por insuficiencia cardíaca.

El hallazgo del equipo del CNIC levantó ciertas ampollas en parte de la comunidad científica. “Un único estudio, aunque sea amplio y de calidad, no invalida años de experiencia clínica y debe contrastarse con otros ensayos, con la evidencia acumulada a lo largo de los años y con la seguridad de cada paciente”, expusieron en un comunicado la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Sin embargo, un nuevo estudio del CNIC que ha reclutado a más de 8.500 pacientes en España e Italia confirma estos resultados: los betabloqueantes no reducen la mortalidad, los infartos de miocardio recurrentes ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en ninguna de las dos fases. Además, no se observaron beneficios durante el primer año tras el infarto ni durante el seguimiento a largo plazo, más allá de un año, en pacientes sin reducción de la fracción de eyección.

Los betabloqueantes, en el punto de mira

Los resultados de este nuevo análisis del ensayo clínico REBOOT ya han sido publicados en la revista European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy y son, para el doctor Borja Ibáñez, director científico del CNIC, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz e investigador principal del estudio, de “una enorme relevancia clínica”. “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomando betabloqueantes durante años después de un infarto, sin que haya pruebas claras de que les beneficien”, añade.

Los betabloqueantes reducen la presión arterial haciendo que el corazón lata más despacio y con menos fuerza. Esto lo consiguen bloqueando la hormona epinefrina, es decir, la adrenalina. Estos medicamentos también ayudan a ensanchar las venas y arterias para mejorar el flujo sanguíneo.

Estos recientes hallazgos del CNIC “proporcionan pruebas definitivas de que los betabloqueantes no mejoran los resultados en pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, independientemente de si se encuentran en la fase aguda o crónica tras un infarto de miocardio”, afirma el doctor Ibáñez, quien también es jede de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERCV).

El peligro de automedicarse cuando tienes un resfriado y tirar de Gelocatil Gripe o Frenadol Descongestivo: “Hay riesgo de infarto”

Unos descubrimiento que tambalea las prescripciones tradicionales

Al separar las fases aguda y crónica, los científicos pudieron comprobar con rigor si el momento de administración de estos medicamentos importaba. La respuesta fue clara, asegura el doctor Xavier Rosselló, primer autor del estudio, investigador del CNIC y cardiólogo del Hospital Universitari Son Espases: “Los betabloqueantes no confieren protección en ninguno de los dos contextos a los pacientes con fracción de eyección preservada”.

El estudio también destaca que los pacientes en fase de síndrome coronario crónico que recibían dosis más altas de betabloqueantes tendían a tener peores resultados, lo que refuerza la necesidad de individualizar el tratamiento y reconsiderar las prescripciones a largo plazo iniciadas hace años.

