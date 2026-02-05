España

Un grupo de turistas confunde un funeral con un festival gastronómico y la reacción de la familia sorprende en redes sociales

La confusión sucedió dos veces en días distintos con diferentes turistas

Los dos turistas que se
Los dos turistas que se colaron en un funeral. (Facebook/Charantorn Chaloemkiad)

Lo que comenzó como un malentendido cultural se convirtió en un ejemplo de hospitalidad y generosidad que rápidamente se volvió viral. En la provincia de Nakhon Si Thammarat, en Tailandia, varios turistas extranjeros ingresaron por error a un funeral creyendo que se trataba de un patio de comidas o un festival gastronómico. Pero la respuesta de la familia del difunto sorprendió tanto a los visitantes como a quienes vieron los videos en redes sociales.

La confusión ocurrió bajo una carpa al aire libre, instalada junto a un mercado nocturno local. Las mesas estaban llenas de platos preparados para los dolientes, según la costumbre tailandesa de servir comida a quienes acuden a presentar sus respetos al difunto. Dos turistas, al ver la abundancia de alimentos, asumieron que se trataba de un evento gastronómico y se sentaron para pedir algo.

Al darse cuenta de que estaban en un funeral, los visitantes se disculparon y se dispusieron a marcharse. Sin embargo, la familia del difunto los sorprendió invitándolos a quedarse: “Por favor, quédense y compartan la comida con nosotros”, insistieron los familiares, según relató Bangkok Post.

La hermana del difunto, anfitriona de la ceremonia, ofreció bebidas típicas como té helado tailandés y leche de rosas, además de pa thong ko, rosquillas fritas tradicionales de Tailandia. No se aceptó ningún pago por parte de los turistas, quienes fueron atendidos de la misma manera que cualquier otro invitado. La familia explicó que servir comida en un funeral es una tradición local para expresar gratitud a los dolientes y allegados, y que también se cree que trae buena fortuna al difunto. “Nos conmovió mucho la amabilidad de quienes no nos conocían”, dijeron los turistas.

La historia se repite

Lo que parecía un incidente aislado se repitió al día siguiente, cuando tres hermanos holandeses cometieron el mismo error al ingresar al funeral pensando que se trataba de un restaurante. Una vez más, la familia los recibió con cortesía y les ofreció una comida completa. “La madre de Charantorn les llevó una bandeja con especialidades tailandesas, mientras uno de los anfitriones avisó con delicadeza que los platos eran algo picantes”, narró Charantorn Chareomkiad a The Thaiger.

Qué vacunas tengo que ponerme si quiero viajar a Tailandia.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes de ambos incidentes compartidas en Facebook se difundieron rápidamente y fueron reproducidas millones de veces, generando elogios y comentarios sobre la cultura tailandesa. Muchos usuarios describieron la escena como “una lección de humanidad” y calificaron la hospitalidad de la familia como “legendaria”. Otros señalaron el contraste cultural y comentaron que la situación era “graciosa, pero también un ejemplo de diferencia cultural”.

“Estos simples actos de bondad dejan una huella imborrable en los visitantes”, opinó un usuario en X. Frente a quienes cuestionaron la ingenuidad de los turistas o advirtieron sobre posibles abusos, muchos defendieron la acción de la familia: “Ofrecer comida en un funeral es un acto con significado cultural y espiritual, acorde con los valores tailandeses de hospitalidad y compasión”, explicó Charantorn Chareomkiad.

En Tailandia, los funerales comunitarios con comidas para los dolientes son una práctica ancestral. Servir alimentos no solo honra a los presentes, sino que también fortalece la sensación de comunidad y refleja la hospitalidad que caracteriza al país.

