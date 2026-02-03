España

La desnutrición, un silencioso efecto secundario del cáncer: hasta el 80% de los pacientes está en riesgo de sufrirla

Prevenir y tratar precozmente la desnutrición es fundamental para mantener la masa muscular y la calidad de vida de los pacientes

Guardar
Comida de hospital. (Canva)
Comida de hospital. (Canva)

Entre los pacientes oncológicos se da un efecto adverso que, en ocasiones, puede pasar a un segundo plano, pero que resulta determinante para el bienestar general. Se trata de la desnutrición oncológica. La dificultad para alimentarse y la pérdida de peso pueden reducir la eficacia del tratamiento, por lo que saber identificarla es clave para desarrollar una terapia acorde al paciente.

Antes de llegar a iniciar una terapia con enfoque en la alimentación, la prevención es clave, puesto que el estado nutricional del paciente “condiciona la tolerancia a los tratamientos, las posibles complicaciones, así como su supervivencia y su calidad de vida”. Así lo asegura la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) con motivo de su campaña ’12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud’,

En el contexto de una medicina cada vez más personalizada e interdisciplinar, la nutrición no puede entenderse como una terapia apartada de la quimioterapia o la radioterapia. De hecho, la doctora Ana Isabel Sánchez Marcos, vocal del Comité Gestor del Área de Nutrición de la SEEN, manifiesta que “la nutrición es un componente estructural en la terapia oncológica, por lo que debe contemplarse desde el momento del diagnóstico al mismo nivel que la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía”.

El problema de la desnutrición no es residual en los pacientes oncológicos, pues entre el 15 y el 40 % sufren la llamada Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE). En función del tipo de tumor, estadio y método de evaluación, el riesgo puede aumentar hasta el 40 y 80 % durante el tratamiento de la enfermedad en el caso de los cánceres digestivos, de cabeza y cuello, pulmón y páncreas.

Por ello, la doctora Sánchez Marcos incide en que es esencial “prevenir y tratar precozmente la desnutrición para mantener la masa muscular, la funcionalidad y la autonomía en los pacientes, lo que es vital para que puedan tolerar y completar sus tratamientos”. Además, la desnutrición se asocia con una mayor tasa de infecciones, ingresos hospitalarios, peor tolerancia a la quimioterapia y radioterapia y una mayor mortalidad, especialmente cuando el paciente progresa a una situación de caquexia.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

La dieta mediterránea, clave en la nutrición oncológica

Dentro del tratamiento oncológico, resulta esencial seguir una alimentación que garantice un aporte energético adecuado y un modelo dietético saludable como la dieta mediterránea. Este patrón se caracteriza por incluir proteínas de alto valor biológico, una amplia variedad de alimentos mínimamente procesados y una correcta provisión de vitaminas y minerales.

La doctora Sánchez Marcos aclara que incrementar la cantidad de comida no siempre implica una mejor nutrición: “Podemos aumentar mucho el volumen de comida con productos energéticos, pero con baja densidad nutricional (proteínas, micronutrientes, fibra) contribuyendo a perpetuar una ‘desnutrición oculta’ basada en un peso estable, pero con pérdida de músculo y ganancia de grasa”.

Por este motivo, desde la SEEN subrayan la importancia de que la población comprenda la necesidad de conservar la masa muscular, la fuerza y la funcionalidad a través de una alimentación de elevada calidad nutricional, algo que puede lograrse siguiendo la dieta mediterránea.

Temas Relacionados

DesnutriciónNutriciónCáncerDieta mediterráneaAlimentación saludableNutrición EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

España acelera el gasto en defensa y lo destina a subir el salario de los militares, a programas de modernización y al CNI

Donald Trump critica a Sánchez por no invertir en defensa, pero la partida presupuestaria ha subido, especialmente desde mayo 2025. ¿A qué se ha destinado?

España acelera el gasto en

Jesús Vázquez (‘Benidorm Fest 2026’): “Es una regla para todos: si un país de los participantes invade a otro, no va a Eurovisión”

El presentador de televisión cuenta a ‘Infobae’ cómo afronta este cambio tras más de tres décadas trabajando de la mano de Mediaset

Jesús Vázquez (‘Benidorm Fest 2026’):

Anai Meléndez, la cocinera punk que volvió al pueblo para dedicarse a la carne: “Las canas que tengo no son de la parrilla, son de haber sido publicista”

La joven parrillera vallisoletana es la fundadora de Caín, un restaurante ubicado en Nava del Rey que ha recibido el beneplácito de la Guía Michelin

Anai Meléndez, la cocinera punk

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

El coste de los pisos de segunda mano se encareció en enero un 20,4% de media y registró un nuevo máximo histórico al pagarse a 2.897 euros el metro cuadrado, mientras las rentas remontaron un 8,1%

La vivienda estrena 2026 con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El 12% de los aspirantes

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Negociación a contrarreloj del Gobierno para salvar la subida de las pensiones: el bloqueo político obliga a dividir el decreto social

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

ECONOMÍA

La vivienda estrena 2026 con

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

España, entre los cuatro únicos países de Europa en los que la pensión pública es suficiente para vivir

Iryo abonará un anticipo de 35.000 euros a las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El Supremo lo deja claro: enfermar o coger permisos no puede hacerte perder incentivos salariales

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido