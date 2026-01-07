Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Experto en RRHH (Tiktok/@ferran_rrhh)

Cuando llevas años trabajando en un mismo sitio, pedir un aumento de sueldo puede ser una de las conversaciones más incómodas que puedes tener. Muchas personas no saben cómo plantearlo, temen una respuesta que sea negativa o creen que hacerlo puede afectar a su imagen y experiencia profesional dentro de la empresa.

Sin embargo, hacerlo no solo es totalmente legítimo, sino que también es necesario en ciertos momentos profesionales. La clave no está en solo pedir más dinero, sino en cómo y cuándo hacerlo. Un aumento no siempre se concede por necesidad o ambición personal, sino por el valor que el trabajador aporta a la empresa u organización.

Por esto, la preparación previa y la forma de comunicarlo son fundamentales para que la conversaciópn tenga posibilidades reales de acabar en éxito. Cada vez más expertos insisten en que negociar el salario es una habilidad que se aprende, así lo señala Ferran, creador de contenido y experto en recursos humanos (RRHH), en una de sus últimas publicaciones en Tiktok.

La preparación

El primer paso es recopilar resultados. Antes de sentarnos a hablar, es imprescindible tener muy claro los logros, los proyectos en los que has participado y las responsabilidades que tengas en la empresa. Cuanto más concreto o concreta seas, más fácil será demostrar el impacto causado.

Un joven trabajador de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es ensecial mostar hechos, exponer como hemos podido mejorar procesos, aumentar ventas, reducido errores o asumido tareas que antes no te correspondían. Prepararte bien transmite seguridad y profesionalidad, y además, evita que la conversación se base únicamente en percepciones personales.

El momento y la forma

El mensaje es muy importante, pero elegir el momento adecuado puede ser clave para acabar el comunicado con éxito. Los mejores momentos sulen ser después de cerrar un proyecto importante, cuando asumimos nuevas funciones o cuando la empresa atraviesa un buen momento. Forzar la conversación en un momento aleatorio puede jugar en nuestra contra, aunque tu argumentos sean igual de válidos.

A la hora de comunicarlo, la claridad y el tono van a ser fundamentales. Debes mostar tu valor sin compararte con el resto compañeros ni recurrir a amenazas como “si no me lo suben, me voy”. La conversación debe centrarse en una propuesta realista, basada tanto en tu rendimiento como en lo que ofrece el mercado laboral.

Según el InformeOferta y Demanda de Empleo en España, elaborado por Infoempleo y Adecco, siete de cada diez trabajadores no están contentos con el salario que ganan y lo consideran poco para el trabajo que realizan, mientras que el 28% se encuentran satisfechos y sólo el 1,7% opinan que cobran “demasiado”. Expertos señalan que es crucial estar al tanto del contexto económico de la empresa e indican que no se trata de ‘pedir’, sino de ‘negociar’.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Incluso si la respuesta no es un sí inmediato, plantearlo puede abrir la puerta a una consideración futura. Pedir un aumento nunca debe ser un conflicto: es una conversación profesional que, bien planteada, puede fortalecer tu posición dentro de la empresa.