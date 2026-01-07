España

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Una estrategia adecuada puede marcar la diferencuia entre un sí o un no

Guardar
Experto en RRHH (Tiktok/@ferran_rrhh)
Experto en RRHH (Tiktok/@ferran_rrhh)

Cuando llevas años trabajando en un mismo sitio, pedir un aumento de sueldo puede ser una de las conversaciones más incómodas que puedes tener. Muchas personas no saben cómo plantearlo, temen una respuesta que sea negativa o creen que hacerlo puede afectar a su imagen y experiencia profesional dentro de la empresa.

Sin embargo, hacerlo no solo es totalmente legítimo, sino que también es necesario en ciertos momentos profesionales. La clave no está en solo pedir más dinero, sino en cómo y cuándo hacerlo. Un aumento no siempre se concede por necesidad o ambición personal, sino por el valor que el trabajador aporta a la empresa u organización.

Por esto, la preparación previa y la forma de comunicarlo son fundamentales para que la conversaciópn tenga posibilidades reales de acabar en éxito. Cada vez más expertos insisten en que negociar el salario es una habilidad que se aprende, así lo señala Ferran, creador de contenido y experto en recursos humanos (RRHH), en una de sus últimas publicaciones en Tiktok.

La preparación

El primer paso es recopilar resultados. Antes de sentarnos a hablar, es imprescindible tener muy claro los logros, los proyectos en los que has participado y las responsabilidades que tengas en la empresa. Cuanto más concreto o concreta seas, más fácil será demostrar el impacto causado.

Un joven trabajador de oficina.
Un joven trabajador de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es ensecial mostar hechos, exponer como hemos podido mejorar procesos, aumentar ventas, reducido errores o asumido tareas que antes no te correspondían. Prepararte bien transmite seguridad y profesionalidad, y además, evita que la conversación se base únicamente en percepciones personales.

El momento y la forma

El mensaje es muy importante, pero elegir el momento adecuado puede ser clave para acabar el comunicado con éxito. Los mejores momentos sulen ser después de cerrar un proyecto importante, cuando asumimos nuevas funciones o cuando la empresa atraviesa un buen momento. Forzar la conversación en un momento aleatorio puede jugar en nuestra contra, aunque tu argumentos sean igual de válidos.

A la hora de comunicarlo, la claridad y el tono van a ser fundamentales. Debes mostar tu valor sin compararte con el resto compañeros ni recurrir a amenazas como “si no me lo suben, me voy”. La conversación debe centrarse en una propuesta realista, basada tanto en tu rendimiento como en lo que ofrece el mercado laboral.

Según el InformeOferta y Demanda de Empleo en España, elaborado por Infoempleo y Adecco, siete de cada diez trabajadores no están contentos con el salario que ganan y lo consideran poco para el trabajo que realizan, mientras que el 28% se encuentran satisfechos y sólo el 1,7% opinan que cobran “demasiado”. Expertos señalan que es crucial estar al tanto del contexto económico de la empresa e indican que no se trata de ‘pedir’, sino de ‘negociar’.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Incluso si la respuesta no es un sí inmediato, plantearlo puede abrir la puerta a una consideración futura. Pedir un aumento nunca debe ser un conflicto: es una conversación profesional que, bien planteada, puede fortalecer tu posición dentro de la empresa.

Temas Relacionados

EmpresasEmpleo en EspañaDineroSalarios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La fecha de su comparecencia será el 15 de enero

El juez instructor abre juicio

La estrategia de Mediaset para remontar sus audiencias: su plan para dejar de caer en 2026

El grupo audiovisual confía en el regreso de sus grandes formatos, la nostalgia y una parrilla más estable para frenar la caída y reconectar con el público

La estrategia de Mediaset para

Cómo hacer lubina en la freidora de aire, una receta ligera y saludable lista en pocos minutos

Además de ser uno de los pescados blancos más magros de nuestro mercado, la lubina destaca por un elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Cómo hacer lubina en la

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

El premio se obtuvo tras acertar una de las combinaciones más difíciles del sorteo europeo Eurojackpot

Un hombre gana la lotería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención