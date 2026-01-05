España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 5 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este lunes 5 de enero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 5 enero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 09 12 17 21 22 26 31 37 42 43 46 54 59 63 66 68 69 71 78 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

El origen de la Lotería del Niño: una tradición centenaria que se celebra cada día de Reyes

El sorteo extraordinario se celebra cada 6 de enero con una dinámica que nació en el siglo XIX

El origen de la Lotería

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

Una trabajadora francesa fue obligada a trabajar estando de baja y le quitaron 20.000 euros de indemnización

La mujer fue puesta de baja médica en dos ocasiones. Esto implicaba la suspensión de su contrato de trabajo y el pago de prestaciones por parte del seguro. Sin embargo, durante esos periodos, la trabajadora asegura que siguió recibiendo correos electrónicos con encargos

Una trabajadora francesa fue obligada

Andrés Villavicencio, venezolano que huyó a Madrid por defender las actas electorales en 2024: “La dictadura chavista decidió robarse a sangre y fuego ese triunfo”

El exiliado relata que su exilio en España es consecuencia directa de la represión ejercida por el régimen de Maduro contra quienes defendieron la transparencia electoral

Andrés Villavicencio, venezolano que huyó

Receta de flamenquines de cecina y trufa: una versión ‘gourmet’ y fácil de hacer del clásico andaluz

En esta versión, la cecina reemplaza al jamón, mientras que la trufa añade un toque extra de sabor que le dará una vuelta de tuerca a este clásico

Receta de flamenquines de cecina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan a un abogado de

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

El PP se opone a Trump y pide que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”

ECONOMÍA

El origen de la Lotería

El origen de la Lotería del Niño: una tradición centenaria que se celebra cada día de Reyes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’