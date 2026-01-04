Ranking de Prime Video en España: estas son las series más vistas del momento

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video España

1. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

2. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

3. Fiasco

Un cineasta primerizo se enfrenta a un rodaje desastroso y el equipo técnico lo graba todo mientras se suceden los contratiempos, el chantaje y el sabotaje.

4. El infiltrado

Basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. El exsoldado británico Jonathan Pine es reclutado por la agente Burr, de los servicios de inteligencia, para infiltrarse en la red de un traficante de armas internacional liderada por Richard Onslow Roper.

5. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

6. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

7. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

8. Sin gluten

Ricardo, socio de un prestigioso restaurante que acaba de recibir una estrella Michelin, es despedido por su crisis personal, marcada por un alcoholismo galopante. Sin otra opción, empieza a ejercer de profesor en la vieja escuela de cocina donde se formó.

9. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

10. Steeltown Murders

