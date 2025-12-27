“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Desvío de vuelos por presencia de jabalí en la pista. (Controladores Aéreos en X)

Un jabalí en la pista obligó este sábado al cierre temporal del aeropuerto de A Coruña, afectando la operativa de varios vuelos, según informó el comandante de un vuelo de Iberia a los pasajeros presentes.

La tripulación del vuelo IB0453, que cubría la ruta desde Madrid hasta la ciudad gallega, se vio forzada a aterrizar en Santiago de Compostela, donde los pasajeros permanecen a la espera de novedades.

“Lamento haberles traído a Santiago”, ha afirmado el piloto, que ha explicado que no ha tenido más remedio y que más vuelos se han visto afectados, también, en algún caso, por la propia imposibilidad de despegar.

“Una vez más pedirles disculpas, pero bueno, la aviación es así”, ha dicho, para añadir que nada se puede achacar ni a la terminal ni a la compañía.

“Simplemente, se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada”, ha resumido y ha agradecido que se haya mantenido la calma en cabina.

“Espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes”, ha continuado este comandante, que ha dado facilidades para todos aquellos que necesiten hablar.

“Estaré en la puerta, por si quieren hacer algún comentario. Por supuesto, dando la cara. Quien quiera hablar conmigo, estaré encantado de atenderles”, ha asegurado.

Con información de la Agencia EFE