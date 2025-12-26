Estas son las series mas populares para ver en Netflix España hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Nonato

Tras la pérdida de su hijo, María se hunde en una profunda soledad mientras su esposo, José, pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa. En medio de su dolor, comienza a escuchar las transmisiones de un predicador radial que habla de la venida del Anticristo.

2. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

3. Fireplace for Your Home Crackling Birchwood

4. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

5. Ciudad de sombras

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

6. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

7. Taboo

Taboo, sigue a James Keziah Delaney (Hardy), un hombre que regresa a su hogar, Londres, después de que muchos le diesen por muerto. Creada por Knight a partir de una historia original del propio Hardy y su padre Chips Hardy, la serie contará cómo James recibe la herencia del imperio de navíos de su progenitor e intenta reconstruir su vida. Algo que no le resultará fácil cuando tienes enemigos que quieren acabar con tu vida.

8. Fireplace for your Home

9. Mark Rober's CrunchLabs

10. El cuco de cristal

Con la esperanza de descubrir quién era su donante de corazón, una joven doctora se sumerge en un pequeño pueblo asolado por décadas de misteriosas tragedias.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.