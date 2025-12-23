España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once de hoy 23 de diciembre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 23 diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 02 13 19 20 22 24 26 27 36 38 42 44 49 55 57 58 66 77 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Recuperan una corona visigoda de oro del siglo VI expoliada de un yacimiento: el presunto grupo criminal usaba detectores de metales

La Policía Nacional ha detenido a siete personas que, según la investigación, vendían las piezas arqueológicas en plataformas de compraventa, grupos privados y en su propio domicilio

Recuperan una corona visigoda de

Antonio Ponce, reumatólogo: “El marisco empeora los síntomas de la gota en pacientes mal controlados”

El doctor Ponce revela para ‘Infobae’ los alimentos que mejoran esta enfermedad inflamatoria de las articulaciones

Antonio Ponce, reumatólogo: “El marisco

Murcia, Cataluña y Madrid, las comunidades con el presupuesto sanitario más bajo para 2026

Los fondos para la sanidad pública crecen un 3,5%, una cantidad “insuficiente” según la Fadsp

Murcia, Cataluña y Madrid, las

Las revistas del corazón esta semana: la verdad sobre Álvaro Morata y Alice Campello y gran alegría de Lydia Lozano

Las cabeceras rosas han adelantado su publicación a este martes, 23 de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas

Las revistas del corazón esta

7 trucos para que tu ropa quede sin arrugas sin necesidad de planchar

Los expertos explican la importancia de un buen lavado y una correcta forma de guardar para poder evitar la plancha

7 trucos para que tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 23 de diciembre

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores