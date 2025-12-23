España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este miércoles 24 de diciembre, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 40.8 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 72.86 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más bajo de la luz en el país llegará a los 16.63 euros por megavatio hora.

El precio del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 31.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.92 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.21 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 25.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.92 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 44.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.37 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.78 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 17.47 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.63 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 18.36 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 25.19 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 62.44 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 72.86 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.72 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 42.59 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.01 euros por megavatio hora.

