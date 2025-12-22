España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 22 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal

El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

A continuación, te mostramos el precio del oro en España este lunes 22 de diciembre.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 120,99 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 118,90 € y el máximo de 121,18 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 120990 €.

El valor del oro durante las crisis

La inversión en metales preciosos es una opción considerable en momentos de incertidumbre económica, ya que su valor registra menos volatilidad como otros activos. Las personas pueden comprar oro en línea o presencialmente con entidades que cuentan con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con información de Business Insider, este metal precioso mantiene un valor intrínseco que refleja el coste general de la vida y su valor se mueve usualmente en dirección opuesta al mercado bursátil, por este motivo en épocas de crisis económicas su valor suele subir.

Este metal tiene una gran durabilidad, no es posible piratear ni borrar. En la actualidad existen dos formas principales de invertir en oro: física o en valores de oro como acciones, fondos y futuros.

El oro físico viene de diferentes formas ya sea en lingotes o monedas oro acuñadas, ambos varían su tamaño pero llevan un sello con la pureza, el origen y el peso para darle autenticidad. 

El activo de refugio con mayor capitalización

Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante este 2025, el oro ha registrado precios históricos en medio de un contexto geopolítico tenso marcado por la ofensiva comercial de Donald Trump contra China. Su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación inmediata de aranceles han generado un nuevo capítulo de volatilidad que sacude los mercados internacionales.

Bloomberg destaca que el creciente interés de los bancos centrales por el oro ha sido un factor clave para su valorización continua. En su último informe, el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que esta tendencia se mantendrá, alimentada por un aumento en la demanda de los inversores que buscan protección ante escenarios inestables.

Lina Thomas, especialista en materias primas de la entidad, explicó que en contextos de incertidumbre económica los operadores tienden a refugiar su capital en el oro, aunque advierte que su valor suele disminuir cuando el entorno se torna más predecible.

En este escenario, el oro ha superado en capitalización a activos como las acciones de las principales tecnológicas, reforzando su estatus como el refugio financiero por excelencia. Sin embargo, los recientes movimientos de bitcoin han provocado que algunos inversionistas consideren al activo digital como una alternativa en debate.

