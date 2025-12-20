España

Una mujer compra tres billetes de avión bajo la tarifa “familia”, pero se presenta sola porque su bebé se ha enfermado y la desalojan del vuelo: “Es escandaloso”

Las normas internas de la aerolínea prevén para estos casos un ajuste tarifario. Al no poder realizarse por falta de tiempo, desembarcaron a la pasajera

Un avión de Air France.
Un avión de Air France. (Europa Press)

Una mujer de Toulouse, en Francia, ha saltado a las noticias tras ser desalojada de un vuelo de Air France hacia París, al presentarse sola, pero con billetes originalmente adquiridos para tres personas con la tarifa familiar.

Según su testimonio, publicado por el periódico local La Dépêche, en un inicio se trataba de un viaje navideño organizado en familia: a principios de noviembre, Pauline, de 34 años, planeó desplazarse a Reims desde Toulouse junto a su esposo y su hijo de 19 meses. Con ese fin, compraron en Air France tres billetes “familia”, que, según la aerolínea “aplican un descuento que puede llegar hasta el 50% a todos los pasajeros de la reserva”. La familia tenía previsto alquilar un coche y hospedarse en un apartamento al llegar al destino.

Pero la situación cambió repentinamente unos días antes del viaje programado. Pauline relató que su hijo cayó enfermo: “Tuvo una rinofaringitis, temíamos que le diera una otitis”. Ante ese contratiempo, la familia optó por dejar al niño en Toulouse con su padre, mientras ella mantenía el plan de volar sola y reunirse con sus familiares en Reims durante unos días antes de la Nochebuena, cuando ya habría regresado con su marido y su hijo.

El día del vuelo, Pauline se presentó en el control de embarque y explicó su situación a los agentes: “Me dejaron pasar sin indicarme que eso fuera un problema”. Se dirigió a su asiento a bordo del avión, dejando solo un espacio libre a su lado (el que le habría correspondido a su marido), ya que el billete del niño le permitía viajar sobre su regazo y, por tanto, solamente ocuparía físicamente un asiento. Sin embargo, pocos minutos después de instalarse, un miembro de la tripulación le solicitó abandonar la aeronave, alegando un incumplimiento de las condiciones tarifarias. “La situación es realmente escandalosa, he perdido mucho dinero”, ha denunciado la mujer al diario francés, calificando el episodio como un “desembarco abusivo”.

Dos jóvenes hackean las televisiones de un avión para jugar al Mario Kart. (TikTok/Les French Twins)

La aerolínea le devolverá el dinero

Las normas internas de la aerolínea prevén para estos casos un ajuste tarifario, que incluye una penalización económica de 150 euros. Air France argumentó que “su llegada al embarque, solo unos minutos antes del cierre, no permitió efectuar el reajuste tarifario necesario. Lamentamos que esta situación haya impedido que la clienta embarcara en el vuelo reservado”. En el testimonio de Pauline, ella subraya que “nadie me propuso pagar ese suplemento”, asegurando haber estado dispuesta a asumir la multa con tal de tomar el vuelo: “¡Lo habría hecho! Reasignaron mis asientos a otras dos personas, tengo la sensación de que quisieron privilegiarlas”. Añadió además que observó cómo dos azafatas de la compañía, que esperaban cerca de la puerta pero no estaban destinadas a ese trayecto, recibieron los lugares inicialmente vinculados a la reserva de su esposo e hijo.

Al menos, la pasajera dice que su reclamación ha obtenido respuesta y que la aerolínea le ha prometido un reembolso completo de los billetes de ida y vuelta. No obstante, Pauline mantiene abierta una segunda solicitud, esta vez por los gastos asociados al desplazamiento, alquiler de coche y hospedaje: un monto total de 480 euros.

