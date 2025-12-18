España

Un pasajero logra colarse en un avión sin pasaporte ni billete: pasó todos los controles simulando formar parte de una familia

La tripulación de cabina detectó la presencia del intruso porque el avión se encontraba lleno y el hombre ocupaba asientos asignados a otros pasajeros

Un avión de British Airways
Un avión de British Airways en el Aeropuerto de Heathrow en Londres. (REUTERS/Simon Dawson)

Un pasajero consiguió acceder a un vuelo de British Airways en el aeropuerto de Heathrow sin presentar ni billete, ni tarjeta de embarque, ni pasaporte. Ocurrió el pasado sábado en el vuelo de las 7.20 horas con destino a Oslo y el incidente ha puesto en evidencia los protocolos de seguridad del aeropuerto londinense, ya que el hombre logró eludir los controles siguiendo de cerca a otros viajeros y simulando formar parte de una familia en el último control de pasaportes.

Según una información del diario británico The Telegraph, la tripulación de cabina detectó la presencia del intruso únicamente porque el avión se encontraba lleno y el hombre ocupaba asientos asignados a otros pasajeros. Fuentes del aeropuerto confirmaron a este diario que el individuo, cuya identidad no ha trascendido, fue arrestado por la policía tras haber superado un “control de seguridad completo” antes de llegar a la puerta de embarque.

El testimonio de Mike LaCorte, director ejecutivo de la empresa de investigación privada Conflict International y pasajero del vuelo BA768, aportó detalles sobre el desarrollo de los hechos. Según relató al citado medio, el hombre, de aspecto desaliñado y vestido con un chándal blanquecino, ha permanecido deambulando por la cabina hasta que la tripulación ha advertido que no disponía de tarjeta de embarque. LaCorte describió al intruso como un hombre blanco de entre finales de veinte y principios de treinta años, que viajaba solo y portaba una mochila pequeña.

El hombre accedió al área de control de seguridad de la Terminal 3 aprovechando las puertas automáticas, que requieren el escaneo de la tarjeta de embarque para permitir el paso a la zona de inspección de equipaje y detección de objetos prohibidos.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Tras superar este control sin que se detectara ningún artículo no autorizado, el individuo engañó al personal de facturación de British Airways haciéndose pasar por un miembro de una familia, lo que le permitió sortear la inspección habitual de pasaportes y tarjetas de embarque.

El vuelo se retrasó más de tres horas

La intervención de la seguridad del aeropuerto y de la policía armada puso fin a la situación, retirando al hombre del avión. Posteriormente, la tripulación revisó los asientos y los compartimentos superiores de la cabina, y todos los pasajeros legítimos han tenido que repetir el control de seguridad. Además, perros rastreadores inspeccionaron el avión antes de autorizar el reembarque de los viajeros. “Fueron como tres horas”, señaló LaCorte, quien ha expresado su preocupación por la facilidad con la que el intruso ha conseguido acceder al aparato: “¿Cómo logró subirse? Ese es el riesgo”.

El vuelo BA768 sufrió un retraso de tres horas y veinte minutos, según los datos del portal Flight Radar 24. LaCorte manifestó su descontento con la compensación ofrecida por la aerolínea, que ha consistido en un cupón de 135 coronas noruegas (11,26 libras) canjeable a través de una aplicación móvil.

