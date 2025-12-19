España

Vídeo: un tráiler cargado de coches se queda atrapado en el túnel de Madrid en plena operación salida

Los bomberos trabajan para poder desatascarlo y que el tráfico vuelva a funcionar

Un tráiler cargado de coches se queda atrapado en el túnel de Madrid. (Emergencias Madrid)

En operación salida por las vacaciones de Navidad, los Bomberos de Madrid trabajan desde última hora de la mañana de hoy en la retirada de un tráiler cargado de vehículos que ha quedado encajado en el túnel de Bailén, en el distrito de Moncloa. El incidente ha obligado a cortar el tráfico desde la calle Ferraz para facilitar las labores de emergencia.

El suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía, cuando el camión ha quedado atrapado al superar el gálibo máximo permitido en uno de los puntos del túnel, fijado en 3,85 metros. Según ha informado Emergencias Madrid, la altura total del conjunto, especialmente por los coches situados en la parte superior del remolque, superaba ese límite, provocando el bloqueo.

Un tráiler atascado en un túnel con varios coches. (Emergencias Madrid)

La maniobra de liberación del tráiler está resultando especialmente compleja debido a los daños sufridos por dos de los vehículos transportados y a la posición en la que se encuentran, lo que dificulta el trabajo de los bomberos.

A pesar del aparatoso incidente, no se han registrado heridos. Agentes de la Policía Municipal han acordonado el área y mantienen cortado el acceso al túnel mientras continúan las labores de retirada del vehículo pesado.

BomberosSucesosSucesos EspañaComunidad de MadridVehículosTráfico EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

