España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

A continuación, te mostramos el precio del oro en España este viernes 19 de diciembre.

Cuánto cuesta el oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 118,72 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 118,28 € y el máximo de 119,06 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 118720 €.

Un activo de refugio durante las crisis

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

La incertidumbre global y el oro

Los operadores financieros regularmente acuden
Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante este 2025, el oro ha registrado precios históricos en medio de un contexto geopolítico tenso marcado por la ofensiva comercial de Donald Trump contra China. Su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación inmediata de aranceles han generado un nuevo capítulo de volatilidad que sacude los mercados internacionales.

Bloomberg destaca que el creciente interés de los bancos centrales por el oro ha sido un factor clave para su valorización continua. En su último informe, el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que esta tendencia se mantendrá, alimentada por un aumento en la demanda de los inversores que buscan protección ante escenarios inestables.

Lina Thomas, especialista en materias primas de la entidad, explicó que en contextos de incertidumbre económica los operadores tienden a refugiar su capital en el oro, aunque advierte que su valor suele disminuir cuando el entorno se torna más predecible.

En este escenario, el oro ha superado en capitalización a activos como las acciones de las principales tecnológicas, reforzando su estatus como el refugio financiero por excelencia. Sin embargo, los recientes movimientos de bitcoin han provocado que algunos inversionistas consideren al activo digital como una alternativa en debate.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

El banco activa un plan récord de 3.960 millones de euros que refuerza su política de retribución al accionista tras el intento fallido de opa sobre Sabadell

BBVA lanza la mayor recompra

El triste final de las vacaciones de una jubilada alemana: murió arrastrada por una ola mientras sacaba fotos del mar en Baiona

La turista, de 85 años, se encontraba haciendo un crucero. La Aemet había activado la alerta naranja para ese día por fenómenos costeros

El triste final de las

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: combinación

Los momentos clave de la final de ‘Gran Hermano 20’: del nombre de ganador al momento más incómodo de Jorge Javier Vázquez

El ‘reality’ de Telecinco ha terminado casi dos meses antes de lo previsto debido a sus bajas audiencias

Los momentos clave de la

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si duermes 5 horas diarias

Los expertos advierten que la falta de sueño actúa como una deuda que el cuerpo y el cerebro se cobran con el tiempo

Esto es lo que le
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE busca rebajar la

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

ECONOMÍA

BBVA lanza la mayor recompra

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de diciembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”