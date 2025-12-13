España

Si te encuentras con tu plaza de garaje ocupada, así debes actuar: “Puede ser un delito”

Para ser considerado como infracción habrá que determinar que el ocupante es consciente de que ese espacio corresponde a otra persona

Ocupación de la plaza de garaje
Ocupación de la plaza de garaje

Ante la preocupación por la ocupación indebida de plazas de garaje en comunidades de vecinos, la Policía Local de Marbella ha ofrecido una serie de recomendaciones para quienes se encuentren en esta situación. El cuerpo policial ha subrayado que, antes de tomar cualquier medida, es fundamental determinar si la ocupación se ha producido de manera intencionada o si responde a un simple error.

“Lo primero que tendrás que comprobar es si esa ocupación se ha producido de forma consciente o se trata de un error”, ha explicado un portavoz de la Policía Local de Marbella a través de un vídeo publicado en sus redes sociales (@policia_local_marbella).

El agente ha precisado que la usurpación de una plaza de garaje puede constituir un delito, pero para que así sea, es necesario que la persona que ocupa la plaza sea plenamente consciente de que pertenece a otro propietario y, aun así, decida utilizarla.

Conocedor de la situación

“La usurpación de una plaza de garaje, efectivamente, puede ser un delito, pero requiere que ese usurpador sea conocedor de que esa plaza de garaje tiene un propietario y aun así decide ocuparla despreciando la propiedad”, ha detallado el portavoz de la Policía local de Marbella.

Las primeras gestiones recomendadas pasan por la vía vecinal. El portavoz ha sugerido que “es conveniente preguntar a los vecinos para informarse sobre algún nuevo propietario o algún nuevo inquilino que se haya incorporado a la comunidad”. Según ha añadido, “estas sencillas gestiones, en un buen número de casos, solucionan el problema”.

Plazas de garaje
Plazas de garaje

En muchas ocasiones, según asociaciones de comunidades de propietarios, estos casos suelen originar situaciones de conflicto que pueden escalar si no se abordan de forma dialogada. En la provincia de Málaga, por ejemplo, los conflictos por usos indebidos de plazas de garaje representan un motivo recurrente de quejas en las juntas vecinales.

Las claves para resolver la ocupación

En caso de que la ocupación persista, la Policía Local de Marbella ha aconsejado dejar un aviso visible en el vehículo, informando de que la plaza tiene propietario, o utilizar los canales de comunicación internos de la comunidad.

“Para descartar el error, dejar anuncios en el vehículo informando de que esa plaza de garaje tiene un propietario o utilizar medios de comunicación a disposición de la comunidad, como puedan ser la propia administración, el tablón de anuncios o grupos de WhatsApp existentes”, ha propuesto el portavoz.

La ocupación indebida de una plaza no solo implica una posible sanción administrativa, sino que, dependiendo del caso, puede acarrear responsabilidades civiles si se impide reiteradamente el acceso legítimo a un propietario.

Pelea por una plaza de aparcamiento en las puertas de un hospital.

El desconocimiento de la normativa interna de una comunidad es otro factor que con frecuencia agrava estos incidentes. Si tras estas gestiones se confirma la intencionalidad de la ocupación, el siguiente paso es acudir a la policía local con la documentación que acredite la propiedad o el derecho de uso de la plaza.

“Confirmada la intencionalidad de la usurpación, deberás acudir a la policía local provisto de un título de propiedad u otro que te otorgue el uso legítimo de la plaza, a presentar la denuncia, para que nosotros podamos intervenir y hacer las averiguaciones oportunas sobre el vehículo y su titular y, en último caso, poder retirarlo para que puedas hacer uso de tu plaza”, ha concluido el portavoz de la Policía Local de Marbella.

