España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este miércoles 3 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 3 de diciembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 5, 3, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Los negocios en común de Alice Campello y Álvaro Morata: dos inmobiliarias, sociedades artísticas y representación de deportistas

La pareja, que retomó su relación en enero, se enfrenta a nuevas especulaciones

Los negocios en común de

Tener un perro robot en casa es posible: así es el asistente con IA que está en oferta

Este dispositivo cuenta con un cámara gran angular para detectar y evitar obstáculos en tiempo real

Tener un perro robot en

Así fue el rescate de la Armada de un barco griego asaltado por piratas en el Océano Índico

El Estado Mayor de Defensa ha difundido un vídeo que muestra cómo fue la actuación de los militares españoles

Así fue el rescate de

Un científico da la vuelta a los estigmas sobre el zumo de naranja frente a la pieza de fruta: estos son sus beneficios

Un experto en química patológica explica qué dice realmente la ciencia sobre esta bebida y por qué, en algunos casos concretos, puede compensar parte de sus inconvenientes

Un científico da la vuelta

Excavan 200 fósiles de hace dos millones de años en La Puebla de Valverde (Teruel): gacelas, rinocerontes, ciervos y caballos

En este enclave de gran “riqueza paleontológica” se han hallado en el pasado restos de un primate, un dientes de sable, un guepardo y dos hienas, entre otros

Excavan 200 fósiles de hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el rescate de

Así fue el rescate de la Armada de un barco griego asaltado por piratas en el Océano Índico

Interior ya tiene la nueva pistola para los agentes de la Policía Nacional: “La oferta más barata del proceso y la peor valorada por los especialistas”

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía no puede obligarte a desbloquear el teléfono si estás detenido”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una colombiana por origen sefardí que presentó un certificado firmado por un líder religioso

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

ECONOMÍA

El retraso de la entrada

El retraso de la entrada en vigor de la facturación con Verifactu genera alivio entre los empresarios pese a las críticas de economistas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 3 diciembre

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Tienes derecho a recibir una ayuda de 2.500 euros si vives con tus abuelos o una persona mayor”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid