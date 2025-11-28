España

Unos ladrones se llevan los regalos de Navidad de una asociación caritativa: “Estamos completamente consternados”

El robo en los locales de la organización ha provocado la indignación de los voluntarios

Regalo de Navidad. (Adobe Stock)
Regalo de Navidad. (Adobe Stock)

El pasado fin de semana, unos individuos forzaron la puerta de las instalaciones de Secours Populaire, una asociación caritativa francesa que ayuda a las personas de bajos recursos. Según cuenta el medio regional Sud-Ouest, una joven voluntaria llegó el lunes a una de las sedes de la organización, situada en Pessac, cerca de Burdeos, y se encontró cajas rotas, juguetes destrozados y muchos otros desaparecidos. Los ladrones se llevaron la mayoría de los regalos destinados al evento de inauguración del árbol de Navidad de la organización.

La investigación sigue todavía en marcha, pero la ONG no es optimista sobre su resultado. “No me hago ilusiones sobre el posible reembolso del seguro, ya que Secours Populaire no tiene recibos de los juguetes robados”, ha señalado a ese medio Jeanine Boudjemal, secretaria general de Secours Populaire en Pessac. Los encargados de la organización han añadido que se trataba del primer año en el que el evento tenía lugar en estas instalaciones. Ahora, miles de voluntarios han redoblado sus esfuerzos para hacer frente al robo y que las familias necesitadas no se queden sin regalos.

Fundada en 1945, Secours Populaire reúne a voluntarios de todas las edades, orígenes, culturas y creencias. “Todo lo humano es nuestro”, señala la organización desde su página web. La alianza benéfica, de carácter público, se basa en el intercambio igualitario de recursos. Es una iniciativa muy comprometida con la idea de hacer del mundo “un lugar más justo y solidario”. A lo largo de su trayectoria, ha llevado a cabo más de 250 acciones y programas para apoyar a los más pobres.

Regalos de Navidad. (Adobe Stock)
Regalos de Navidad. (Adobe Stock)

En sus declaraciones a Sud-Ouest, Jeanine Boudjemal se encuentra indignada y entristecida, sobre todo por echar por tierra todo el trabajo de los voluntarios, que cada año confían en ellos. El incidente ha ocurrido apenas dos semanas antes del encendido de las luces, que suele ser el pistoletazo de salida de la temporada navideña.

Pese a todo, el próximo 10 de diciembre se ha programado una gran fiesta navideña en apoyo a la organización y destinada a recaudar recursos y nuevos regalos, con la participación de diferentes representantes de organizaciones como Saint-Vincent-de-Paul, Secours Catholique o la Cruz Roja. Por otro lado, todos los voluntarios de la entidad esperan que la investigación, que están llevando a cabo las autoridades de la región francesa, conduzca a la identidad de los autores.

Familia en Navidad. (Adobe Stock)
Familia en Navidad. (Adobe Stock)

Esta no es la primera ocasión en la que Secours Populaire es víctima de un robo. Este mismo año, otra de sus sucursales fue asaltada, y el pasado junio unos ladrones robaron un camión valorado en 30.000 euros y que pertenecía a la organización. Para recuperar los gastos, se lanzó una campaña masiva de recaudación.

El gasto en regalos de Navidad

El robo puede tener un gran impacto en las familias que dependían del apoyo de esta organización. Y es que hacer regalos en Navidad no es barato. Los españoles gastan de media 684 euros en regalos y celebraciones navideñas. Este gasto supone, de media, un tercio de los ingresos mensuales de cada hogar, tal y como indican los datos de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

