Las series más populares de Netflix España que no podrás dejar de ver

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix España:

1. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

2. Manual para señoritas

Elena Bianda, la carabina encargada de encontrar marido a tres adineradas hermanas, se ve envuelta en una historia de amor, escándalos, intriga y humor a finales del siglo XIX.

3. Chicas desaparecidas: El asesino en serie de Long Island (Gone Girls: The Long Island Serial Killer)

Esta tensa serie de crímenes reales narra la búsqueda del asesino en serie de Long Island a través de la perspectiva de sus víctimas, los allegados y la policía.

4. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

5. Valle salvaje

Adriana es una mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, viaja de Madrid a Asturias. Lo hace tras descubrir que su matrimonio con un hombre al que no conoce estaba pactado en secreto y debe ir a conocer al prometido a la casa de la hermana de su padre. Allí comprenderá que la “van a tratar como a una esclava” y tendrá que “realizar trabajos que no le corresponden”, como una criada. Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso. Además, conocerá la identidad del responsable de la muerte de su padre, un miembro de la familia y hará frente a una oscura traición.

6. La residencia (The Residence)

Una excéntrica y brillante inspectora investiga un crimen en la Casa Blanca, donde todos los empleados e invitados a la cena de Estado esconden un secreto y podrían ser el asesino.

7. Nuevos ricos

Un estafador sin un duro y una mujer con una fortuna en criptomonedas congenian al instante. ¿Será ella la solución a todos sus problemas o va a ser el timador timado?

8. S.W.A.T.

La serie sigue a Daniel "Hondo" Harrelson, un teniente S.W.A.T. que se ve dividido entre la lealtad a las calles y el deber con sus compañeros oficiales, cuando el agresivo y confiado líder del equipo 10-David SWAT, Jeff Mumford, lo asigna para dirigir una unidad altamente capacitada de la policía, que estará encargada de detener los crímenes en Los Ángeles.

9. Medusa

Alguien quiere matar a Bárbara Hidalgo, la CEO de Medusa. Mientras ella intenta dar con el culpable, su familia conspira sin escrúpulos por el control de su imperio en Colombia.

10. Un héroe débil (약한영웅)

Yeon Shi Eun, un estudiante modelo con calificaciones que pertenecen al 1% superior de la escuela. Se ve débil pero lucha contra numerosas violencias dentro y fuera de la escuela. Representa a un chico naturalmente débil en términos de apariencia, dominando una escuela parecida a una jungla usando su cerebro, poder analítico y herramientas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.