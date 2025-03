Las palabras que Joaquín dijo sobre su relación Susana Saborido en su programa: “¿Alguna vez has pensado en separarte de mí?"

Susana Saborido y Joaquín Sánchez, en 'El capitán en América'. (Atresmedia)

Gracias al programa El capitán en América no solo se pudo conocer una nueva faceta del exfutbolista Joaquín, también se pudo descubrir a su familia, a aquellas personas que le apoyan desde hace años y forman parte de su círculo más íntimo punto de todos ellos destaca su mujer, Susana Saborido, con quien compartió este viaje en caravana. Ahora que el exdeportista del Betis está en el punto de mira por su supuesta relación con Claudia Bavel, con quien habría sido infiel a su esposa, se entiende aún más una declaración que hizo en el mencionado espacio de Antena 3.

En una de las emisiones, el matrimonio protagonizó un tenso momento después de que Joaquín le confesara algo a su mujer. Todo comenzó cuando Susana le preguntó en medio de un juego de confidencias familiares: “¿Alguna vez, cuando nos hemos peleado, de esas peleas que tú y yo tenemos, has pensado en separarte de mí?”.

“Pues, anda que no ha hecho veces la maleta, en todos los años que yo llevo de vida... 255 veces, y me quedo corta”, respondió por él su hija mayor, sacando a la luz las muchas desavenencias que habrían tenido sus padres. “Lo hago para ver si te callas ya...”, añadió Joaquín por su parte, para después contar la verdad.

“Sí, claro que lo he pensado. No lo he hecho, porque me ha podido más el amor que tengo que todo lo demás. Pero, ¿que lo he pensado? ¡Sí!“, dijo muy sincero mientras conducía por la famosa ruta 66.

Susana Saborido y Joaquín Sánchez, junto a su hija Daniela, en 'El capitán en América'. (Atresmedia)

Y aunque fue Susana la que preguntó, la respuesta no le gustó y decidió cortarla para seguir con otro tema. “Pues, no tiene gracia ninguna, vamos...”, dijo muy seria. “Es la verdad, porque, cuando hemos estado mal, se te pasan muchas cosas por la cabeza”, quiso matizar el andaluz, añadiendo que suelen discutir sobre temas de la convivencia.

Nueva crisis

Si bien en otras ocasiones, como ellos mismos dejaron claro en este programa, han tenido conflictos, parece que esta vez todo es más serio.

Todo empezó tras la filtración de un intercambio de mensajes entre Joaquín Sánchez y la modelo de Only Fans Claudia Bavel que se enviaron entre diciembre de 2023 y agosto de 2024.

Según estos mensajes, durante una estancia de Joaquín en Barcelona estuvieron insinuando un posible encuentro, aunque este nunca llegó a concretarse. De acuerdo con la información revelada, el primer contacto entre Joaquín y Claudia se produjo en diciembre de 2023, cuando el deportista reaccionó a una de sus fotografías en redes sociales. “Me quedé anonadado con la foto”, escribió él. A lo que Bavel respondió: “Pues era suave”.

Claudia Bavel en una imagen de redes sociales (Instagram)

En otra ocasión, en agosto de 2024, Sánchez contactó nuevamente a la modelo. “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”, le escribió el futbolista. “En casa, amor, ¿y tú?”, respondió la de Only Fans, a lo que Joaquín detalló que acababa de llegar al hotel y que había considerado salir a tomar algo, pero que ya era tarde. “Nunca es tarde”, insistió la modelo. “Si te apetece una copita me la tomo”, añadió Joaquín.

El encuentro, sin embargo, no llegó a producirse. “Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí”, explicó Joaquín en un momento de la conversación. A pesar de ello, minutos después dejó abierta la posibilidad: “Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago”, respondió.