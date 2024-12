Ni al horno, ni a la sartén: este es el mejor truco para que el beicon quede crujiente en menos de tres minutos

Bacon crujiente. (Pixabay)

Cocinar beicon en casa puede parecer una tarea sencilla, sin embargo es difícil conseguir ese punto que alcanzan los bares y restaurantes. Cuando logramos que esté crujiente, se nos queda demasiado seco y cuando tiene la textura perfecta, está demasiado salado. Hay algunos errores comunes que cometemos en los fogones que pueden afectar a su sabor y resultado final. Por ejemplo, si ponemos la temperatura demasiado alta, se quemará por fuera antes de que se cocine completamente por dentro.

Si no le damos la vuelta, algunas partes no terminarán de hacerse. Y si lo hacemos muy rápido, es probable que la parte de fuera cruja, pero que el interior esté gomoso. Esta carne se cocina en su propia grasa, por ello, si le añadimos aceite, no lograremos ese toque crujiente y sólo conseguiremos una textura chiclosa. Además, puede alterar su sabor.

Hacer el beicon en la sartén suele ser la opción más común, además de ser la que mejor resultados da. Sin embargo, uno de los incordios de cocinarlo de esta manera es que después limpiarla pasa a convertirse en todo un reto. Las esquinas se quedarán repletas de grasa y tendremos que frotar para poder eliminar esas manchas tan difíciles.

El mejor truco para cocinar el beicon

Erin Meck es una creadora de contenido que en su perfil de TikTok publica recetas saludables que en esta ocasión ha compartido con sus más de tres mil seguidores, el mejor truco para cocinar beicon. Ni al horno, ni en la sartén, ni en la freidora de aire, tal y como detalla la experta la mejor manera de prepararlo es en el microondas.

“Es más rápido, menos desordenado y sigue quedando crujiente”, asegura. La preparación es sencilla: simplemente hay que colocarlo en un plato, cubrirlo con otro y dejarlo al menos tres minutos. Al destaparlo, comprobaremos que ha quedado esa textura que anhelábamos, sin demasiada grasa y sin haber ensuciado toda la cocina. Después de calentarlo, es importante colocarlo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

"This blew my mind when I first learned this 🤯 Love this method for a single serving of bacon or if you just want it quick! Cooking times depend on your microwave, how thick your bacon is, and how many pieces you're cooking at once. You don't need to use paper plates either but it does make the cleanup even that much easier."

Cómo limpiar el microondas si ha saltado aceite

Es probable que, sin querer, cuando optamos por cocinar el tocino de esta manera, salte un poco el aceite y se manche el microondas. Pero limpiarlo es sencillo, sólo hace falta seguir estos pasos:

Retirar el plato giratorio y limpiarlo: saca el plato y lávalo con agua caliente y detergente. Deja que se seque mientras limpias el interior.

Preparar una solución de vapor: llena un recipiente apto para microondas con una mezcla de 1 taza de agua y 2 cucharadas de vinagre blanco e introdúcelo en el microondas.

Calentar la mezcla: enciende el microondas durante 3-5 minutos, dependiendo de la potencia. Esto generará vapor que aflojará la grasa y los restos de aceite adheridos.

Dejar reposar: una vez finalizado el tiempo, es importante no abrir inmediatamente la puerta. y dejar el recipiente dentro durante 5 minutos para que el vapor siga actuando.

Limpiar el interior: abrir el microondas y retirar el recipiente con cuidado. Usar una esponja o un paño suave para limpiar las paredes, el techo y la base del microondas. La grasa y los restos de aceite deberían salir fácilmente.

