Las cifras de la violencia de género en España: cómo han evolucionado los datos desde 2003

“Desde ahí vinieron no guantadas, sino palizas. Toda su cosa era cogerme de los pelos, darme contra la pared. Me ponía la cara así. Yo no podía respirar, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro”. Con estas palabras, Ana Orantes denunció públicamente la violencia que sufrió durante cuatro décadas a manos de su exmarido, Jose Parejo. 13 días después de sus declaraciones, el 17 de diciembre de 1997, la quemó viva en la casa que estaban obligados a compartir en Cúllar Vega, en Granada.

No se trataba de un episodio aislado. Miles de mujeres sufrían (y sufren) la violencia de sus parejas o exparejas en todas sus variantes: la física, la psicológica, la vicaria a través de los hijos. Pero entonces, los insultos, los golpes y las amenazas pertenecían al ámbito de lo privado, de lo que no se habla, de lo que se tapa con un velo. Sin embargo, ese día marcó un antes y un después para los derechos de las mujeres en materia de violencia de género, un término que ni siquiera existía, pero que empezó a ganar fuerza tras el asesinato de la mujer que le puso voz a lo oculto.

Las declaraciones de Orantes en el programa De tarde en tarde en Canal Sur y su asesinato hicieron pensar a todo un país que ya no podía mirar hacia otro lado. Durante los años 1998 y 1999, las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia de género y en la atención a las víctimas, plantearon la necesidad de una ley integral para que se tratara como un problema de Estado que necesitaba la intervención de políticas públicas.

La ley integral contra la violencia de género llegó en 2004 y arrancó con una frase que abría el camino al cambio: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”.

Ana, Fátima, Rocío, Laila, Cándida, Gracia, Andrea, Thais, Vanesa, Bianca, A.B.F., Natia, Rachida, Florica, Soledad, Nombre no conocido, Petri, Laura, Ammal, Rosi, Laila Mercedes, Susana, Juliana, Sara Abigail, Gertruida, Margarita, Manuela, Mercedes, Mónica, Pilar, Mari Àngels, Amparo, Lorena, María Elizabeth, Yaneli, María Nieves, Fadoua Akkar, Mainca, Hafsa y Estela. Son las 40 víctimas mortales de la violencia de género de este 2024, según los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Y este fin de semana se ha sumado un nuevo nombre, aún desconocido: el de una mujer de 46 años que fue asesinada el domingo en la localidad sevillana de Estepa, presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó con un arma de fuego. Con todo ello, la cifra se eleva a 1.286 asesinadas desde 2003.

Las mujeres no son las únicas víctimas de esta lacra. En lo que va de año, 10 menores han fallecido como víctimas de la violencia vicaria. Desde que en 2013 se empezaron a recopilar estos datos, el número de niños y niñas víctimas de violencia machista asciende a 63. También están aquellos que quedan huérfanos: en 2024 han sido 30 menores, mientras que el total registrado desde 2013 asciende a 463.

Menos violencia, pero de mayor gravedad

En estos casi 20 años de vigencia de la ley, ha habido una disminución de la violencia machista, pero se está produciendo un aumento de la gravedad en las formas de ejercerla. Es la principal conclusión de la Jornada ‘Prevención y abordaje de la violencia de género. La Ley Integral contra la Violencia de Género: balance y desafíos 20 años después de su entrada en vigor’, organizada por la Delegación del Gobierno.

Durante su intervención en el acto, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad, Miguel Lorente Acosta, expresaba que “hay una reacción contra la igualdad que se traduce en negacionismo y en una potenciación del discurso de odio contra los grupos que influyen en esa transformación cultural”, lo que aumenta el grado de la violencia, que ahora es más grave “como consecuencia de la polarización”. “Forma parte de la refundación del machismo”, aseguraba.

No obstante, para el experto, esta ley que ampara a todas las mujeres ha dado lugar en estas casi dos décadas a un incremento de las denuncias y un descenso de los asesinatos, ya que en los primeros años había un homicidio por cada 1.900 denuncias, y en el último periodo la media es de uno por cada 2.800 denuncias.

* El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. También el correo 016-online@iguadad.gob.es. En WhatsApp en el 600000016 y en el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista. Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia, también puede llamar al: 112 Emergencias, 091 Policía Nacional y 062 Guardia Civil. Si no puede llamar, puede recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad.