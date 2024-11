El vídeo que desmonta la declaración de la becaria de Nacho Cano ante la jueza: “Hemos hecho clase de crossfit y vamos a flamenco”

La becaria que denunció a Nacho Cano: “Hicimos clase de crossfit y vamos a flamenco”.

Lesly Guadalupe O.F., la ex becaria de Malinche que denunció a Nacho Cano, entonó Lucha de gigantes al salir del juzgado, pero ante la jueza ratificó su denuncia acusando a los responsables del musical de no haber cumplido con las condiciones del contrato que firmaron los becarios mexicanos antes de viajar a España. La denunciante declaró que hasta su expulsión del programa, a mediados de diciembre de 2023, no habían recibido “clases” y que, según le trasladó un compañero, tampoco se las impartieron al resto de becarios después.

Pero la propia Lesly publicó en su perfil de Instagram un vídeo en formato storie -se elimina 24 horas después- en el que el 8 de diciembre de 2023, durante los primeros días de la beca, relató haber recibido “clases” de crossfit y flamenco. Cabe recordar que la becaria compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en calidad de testigo, por lo que tenía la obligación de decir la verdad o, en caso contrario, podría enfrentarse a una acusación por falso testimonio.

Lesly centró sus respuestas en acusar a Nacho Cano y a la cúpula de Malinche de haberles “captado” en su país, “aleccionado” para entrar a territorio español como turistas y “engañado” sobre las condiciones de la beca, por ejemplo, al informarles del programa de clases que iban a recibir y que la propia denunciante iba relatando en varios vídeos todavía que todavía se pueden reproducir en su cuenta de Instagram.

En el más contradictorio con su declaración ante la jueza, Lesly narra las actividades que realizaron la mañana del 8 de diciembre, días antes de que fuera expulsada del proyecto: “¿Qué onda, amigos? Oiga, pues de este lado ya se entrenó. Se hizo clase de crossfit a las siete y media de la mañana. Bueno, miento, siete y cuarenta y cinco comenzamos. Y ya terminamos y vamos a clasecitas de flamenco”.

Chantaje tras su expulsión

Unos días después, los responsables de Malinche comunicaron a Lesly que quedaba fuera del programa de becas por no haberse adaptado de forma adecuada a la formación junto a sus 17 compañeros, que regresaron el pasado verano a México tras finalizar el proyecto. En un principio, Lesly se negó a abandonar la beca y pidió a Nacho Cano un pago de 6.000 euros para no denunciarle a modo de venganza, motivo por el que declarará como investigada por un delito de amenazas el próximo 12 de diciembre.

Lesly Guadalupe O.F., la becaria del musical 'Malinche' que denunció a Nacho Cano, a las puertas de los juzgados. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Los responsables de Malinche, que se ofrecían a pagarle 3.000 euros para regresar a México en una mejor situación económica, rechazaron el supuesto chantaje. Finalmente, Lesly interpuso una denuncia contra Nacho Cano el pasado 11 de enero en la comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos, en el centro de Madrid. Según declaró ante la jueza, los agentes le pidieron la identificación mientras caminaba por la calle y, al no tener pasaporte, la acompañaron a dependencias policiales para identificarla, pero la mexicana acabó denunciando a Nacho Cano.

Tras la declaración de Lesly, los abogados del productor, del despacho Cremades y Calvo Sotelo, denunciaron a la jueza del caso, la magistrada Inmaculada Iglesias, por prevaricación y otros delitos contra los derechos fundamentales del investigado y sus letrados. Entre otras supuestas irregularidades, denuncian un “amaño” en el reparto del atestado policial que dio origen a la causa.

En otro escrito aportado a la causa, los abogados de la defensa alegan que la Policía Nacional llevó “en papel” a los Juzgados de Plaza de Castilla su atestado y se produjo un “reparto directo” al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, “sorprendentemente el mismo que instruye las actuaciones contra la pareja de doña Isabel Díaz Ayuso y el mismo que estaba esperando las actuaciones policiales según le comunicaron a don Nacho Cano”.