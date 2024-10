Kiko Rivera reacciona a la demoledora entrevista de su hermana, Isa Pantoja, en ‘¡De Viernes!’: “Victimista”

Kiko Rivera (EUROPA PRESS).

El pasado viernes, Isa Pantoja realizó una entrevista en el programa ¡De Viernes! que dejó a todos sin palabras. Con lágrimas en los ojos y una gran entereza, la hija de Isabel Pantoja se abrió sobre el gran dolor que le produce no mantener relación con su madre y su hermano. Sin embargo, Kiko Rivera parece no haber conectado con ella y no ha dudado en lanzar un mensaje en su contra a través de redes sociales.

Mediante varias historias de Instagram, el hijo de Paquirri tacha a su hermana de “victimista” y comparte varias definiciones sobre este tipo de personas: “El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común, en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a otros de conductas propias y, por otro, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques”.

E incluye, además, cómo son las personas que sufren este tipo de perturbaciones, indicando que sufren de una baja autoestima, un comportamiento disfuncional, inestabilidad emocional, un pensamiento irracional y distorsionado que deforma la realidad. Y afirma que este tipo de personas llegan a fundamentar sus relaciones en el chantaje emocional, suspicacia y desconfianza. Para finalizar, comparte como consejo que la felicidad la encontrarán alejándose “de la gente que se hace la víctima”.

Estas declaraciones lo distancian más que nunca de su hermana y, para demostrar que no se sentía afectado de ninguna manera por sus comentarios, lo siguiente que conversó en la mañana del sábado fueron unos buenos días y sus ganas de seguir trabajando. Para terminar diciendo que no se iba a pronunciar más sobre el tema.

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Las palabras de dolor de Isa Pantoja

La hija de Isabel Pantoja se abrió en canal en su entrevista en el programa de Telecinco, y admitió que últimamente siente que vuelve a ser “huérfana” de nuevo. La joven no pudo evitar llorar en algunas intervenciones, sobre todo al confesarse sobre la relación de su madre: “Sé que me quiso, pero no me ha sabido proteger”. Tanta fue la intención de preservar la seguridad de su hija, que la mujer de Asraf Beno reveló una vivencia traumática cuando tenía 16 años.

Dejó sin palabras a los colaboradores del formato cuando confesó que en plena adolescencia fue llevada a un ginecólogo por su familia para conocer si había perdido la virginidad o no, algo que incluso el doctor se negó a revelar en un primer momento. No obstante, las situaciones lacerantes siguieron sucediéndose a lo largo de los años y agravándose a medida que crecía. Tanto fue así que unos meses después, cuando quedó embarazada de Alberto Isla, tuvo que irse de su casa para no volver.

Isa Pantoja, rompe a llorar en '¡De Viernes!' al hablar de la dinamitada relación con su madre, Isabel Pantoja (Mediaset)

Además de ellas, Pantoja comenzó a sentir en su adolescencia que el trato hacia ella siempre fue diferente que con su hermano. La joven admitió que la relación con su tío, Agustín Pantoja, siempre fue bastante tensa y este mismo la trataba de forma muy distinta a Kiko Rivera: “Empiezo a sentir que no me trataban de la misma forma que a mi hermano”. Tanto fue agravándose la situación, que llegó a pedirle a su madre que no se fuera del hogar a trabajar porque “cuando te vas, me critican”.

Actualmente, las relaciones en la familia están completamente rotas. No solo es ella la que no se habla con la tonadillera, sino que el propio DJ, debido a problemas por la herencia de Paquirri, se mantiene en disputa con ella. El marido de Irene Rosales no solo carga contra su hermana, sino que su madre es su segunda mayor enemiga. No obstante, esta siempre evita pronunciarse sobre cualquier tema y aprovecha sus conciertos para lanzar indirectas a “sus seres queridos”; por lo tanto, habrá que esperar a la próxima aparición sobre el escenario de la artista para conocer su versión de los hechos.

