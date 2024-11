Una mujer de 40 años aplica a una oferta de empleo y pregunta al jefe si puede hacer la prueba, pero le dice que no: “Busco chica joven”

En ocasiones, los empleadores de los restaurantes y cafeterías buscan únicamente perfiles jóvenes (Pexels)

El sector de la hostelería es fundamental en nuestro país: el turismo y la cultura tan arraigada de salir a tomar algo o cenar fuera de casa son pilares imprescindibles de la economía de España, por lo que representa un 7 % del PIB. Sin embargo, pese a la importancia de la figura del camarero en restaurantes, cafeterías, bares y otros locales en los que se sirven comidas y bebidas, es un empleo que se encuentra precarizado. Las largas jornadas, los bajos sueldos, la deficiencia de algunos derechos laborales y los malos tratos a los que a veces tienen que enfrentarse por parte de clientes y empleadores han convertido la profesión en una fuente constante de polémicas a las que se les da voz a través de las redes sociales.

Precisamente esta es la labor que realiza Jesús Soriano, Soy Camarero, desde hace años: a través de sus perfiles de Instagram, TikTok y X denuncia las condiciones laborales de esta profesión, por lo que se ha convertido en un referente principal en la lucha por mejorar los derechos en el sector de la hostelería. Todos los días recibe mensajes de trabajadores que le muestran conversaciones con sus jefes o las ofertas abusivas que se encuentran, así como los perfiles que exigen para el puesto, que a veces son inexplicables. Recientemente ha publicado una imagen en la que se puede leer el motivo por el que una mujer, con una amplia experiencia en el sector, fue rechazada para una vacante en una cafetería.

17 años de experiencia

“Hola. Estoy interesada. Tengo muchos años de experiencia en desayunos y soy muy rápida. Acostumbrada al estrés”, comenzaba la dueña de la conversación, exponiendo las aptitudes que podían ser beneficiosas a la hora de saber gestionar la presión que muchas veces se genera en la hostelería. “Podría ir a ver la cafetería y hacer una prueba”, se muestra muy interesada en el trabajo.

Pese a que la mujer ha enumerado una serie de características que se esperan de un buen camarero, el jefe no se muestra interesado ni en estas ni en saber algo más sobre su curriculum: “Buenas tardes. ¿Qué edad tienes?, le pregunta simplemente. “Tengo 40 años y llevo desde los 17 en la hostelería”. Con tantos años en esta profesión, muchos pensarían que, al menos, merecería la pena hacerle una entrevista para ver si es la persona idónea para el puesto. Sin embargo, al leer la edad de la mujer, el empleador no duda en rechazarla abiertamente e indicar de forma escueta el motivo. “Busco chica joven. Gracias”. Ante esta respuesta, la mujer que busca el trabajo no duda en contestar que ella todavía es joven.

Captura de la conversación publicada por Jesús Soriano (@soycamarero/X)

La nueva publicación de Soy Camarero ha recibido multitud de críticas en las que se señala la mala actitud del jefe, que no está interesado en contratar al mejor empleado, sino que simplemente se fija en la edad para tener gente joven en su establecimiento: “Llámame malpensado, pero igual sabe que una persona de 40 años con 17 de experiencia sabe cuáles deberían ser sus cometidos, su horario y su salario”, ha comentado un usuario en X haciendo referencia a que la razón del rechazo podría deberse a un intento del empleador de ofrecer unas malas condiciones laborales que fuesen aceptadas por alguien sin experiencia.

En un sector en el que los propietarios de los establecimientos denuncian continuamente que faltan trabajadores dispuestos a aceptar los puestos vacantes, son muchos los que han ironizado con esto, incluso el propio Jesús Soriano, que ha acompañado la publicación con el mensaje “No encontramos personal”. “’Se busca gente joven con más de veinte años de experiencia en el sector’. No encontramos personal... La gente no quiere trabajar...”, ha comentado otro usuario.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería