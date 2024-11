Una británica explica su experiencia en tres ciudades españolas: “Me lo pasé increíble, no puedo elegir cuál es mejor”

Oliva explica su experiencia en tres ciudades españolas. (Imagen: Tiktok)

España es uno de los destinos favoritos de los británicos, sobre todo para aquellos que buscan unas buenas vacaciones, pero también es el país perfecto si se está buscando una nueva aventura estudiantil o empresarial, ya que ofrece una alta calidad de vida y estupendos servicios. Aunque los salarios no suelen ser tan competitivos como en resto de Europa, quienes pueden prefieren disfrutar de las largas horas de sol, buen tiempo, y gran gastronomía de España como residencia.

Oliva es una joven británica que lleva tres años viviendo en España, pero, lo más llamativo es que, durante su estancia en nuestro país, nunca ha vivido más de un año en el mismo lugar. Eso sí, parece tener predisposición por los sitios con ambiente juvenil y playero. Es más, hace poco ha anunciado que se irá a vivir a Menorca para continuar visitando cada rincón de nuestro país.

Primer año, primera ciudad

En unos de sus vídeos, un seguidor le había preguntado que cuál era su lugar favorito para vivir en España. Para responder a la pregunta, Oliva ha hecho un nuevo vídeo explicando sus experiencias en nuestro país: “He vivido en España durante tres años, en tres ciudades diferentes y voy a hablar de mi experiencia”.

La primera ciudad en la que vivió fue Almería. “Lo mejor es sin duda la playa”, ha indicado Oliva. La ciudad tiene sus propias playas y su propio puerto, pero a la creadora del vídeo también le ha gustado el paisaje: “Toda la provincia está llena de naturaleza, lindos pueblos y ciudades”.

Almería está al lado de Cabo de Gata, un parque natural y además, tienen el único desierto de España (Tabernas). “Almería fue el lugar perfecto para mi introducción en España, porque la ciudad es perfecta, la conoces rápido y conoces a la gente”, ha explicado Oliva. “Todo el mundo se conoce entre sí. Todos son estupendos y súper amigables”, ha añadido.

Segundo año, segunda ciudad

Sin separarnos del sur de España, la segunda provincia donde Oliva ha vivido es Sevilla. “Es mi ciudad favorita en España”, ha señalado destacando el estilo y la arquitectura de la capital andaluza. “Simplemente, todo lo que tiene la ciudad es hermoso y tradicional”, ha agregado.

“Además, tiene las mejores fiestas”. Oliva ha destacado que el ambiente festivo del sur de España es de los mejores. La Feria de Sevilla, celebrada cada mes de abril “es simplemente asombrosa”. La Semana Santa “es increíble”.

“Para mí, Sevilla es una de las ciudades con más tradición” ha dicho Oliva. Tiene unas dimensiones perfectas para ir caminando a cualquier lado. No obstante, también ha mencionado que “es bastante difícil integrarse con los sevillanos”. “Sus grupos de amigos son desde el nacimiento. Es bastante difícil integrarse como extranjero”, ha explicado Oliva

Tercer año, tercera ciudad

Por último, la tercera ciudad en la que Oliva ha pasado un año viviendo ha sido Granada. “Es una ciudad con un ambiente muy estudiantil”, ha explicado cómo su primera impresión de la ciudad. “Fue mi agradable porque conocí a mucha gente”, ha señalado la creadora del vídeo.

Pero, una de las mayores ventajas de vivir en Granada es que está cerca de la playa y de la montaña: “Si quería ir a la playa podría simplemente coger un autobús o, si quería ir a esquiar, solo tenía que coger otro bus. Era perfecto”, ha argumentado Oliva.

También es una ciudad perfecta para caminar y disfrutar del tiempo a solas. “La ciudad es muy hermosa y me motivó a caminar, a ver la puesta de sol todos los días”, ha declarado Oliva. Una de las cosas que más llamó la atención a la protagonista es la variedad de estilos alternativos: “La gente en Sevilla era bastante más homogénea”.

A pesar de que Oliva ha cambiado tres veces de residencia en tres años, no fue por motivos de no encontrar una estancia cómoda, es más, “sinceramente, me lo pasé increíble en las tres ciudades”, ha confesado, hasta el punto de que no le es posible decidir cuál fue su lugar favorito.