Una británica que vive en España explica que cosas han cambiado en su día a día viviendo en nuestro país

@livlivinglavida. (TikTok)

Olivia, una joven británica que vive en Granada, cuenta cómo es su vida desde que vive en España a través de TikTok. En sus videos habla de las cosas que más le sorprenden y le gustan del país, sobre todo comparación con Reino Unido. En uno de los más recientes explica como ha cambiado su día a día desde que se mudó.

Uno de los aspectos que más le sorprende a la joven es que no es común tener hervidores eléctricos ni teteras en las casas españolas, lo que la obliga a calentar el agua para el té en el microondas. En España no es un electrodoméstico común, pero muchos usuarios le han asegurado por comentarios que podría comprar uno en cualquier tienda, pero ella no va a hacerlo: “Soy anticonsumista y solo estaré aquí ocho meses”.

Otro de los aspectos de su día a día que se ha visto modificado es que no necesita utilizar una secadora cuando la ropa sale de la lavadora, sino que, al contraria que en Reino Unido, puede tenderla porque no hay tanta humedad y porque la temperatura es más cálida.

Por último, comenta sorprendida que los niños aprenden flamenco en la escuela, una afirmación que desmienten algunos usuarios: “No sabía que aprendíamos flamenco en el colegio...primera noticia”.

No volvería a Reino Unido

Geo, otra joven británica que reside actualmente en Málaga y lleva en España cinco años, ha compartido en otro video de TikTok las razones por las cuales no contempla regresar a su país natal.”Cada vez que vuelvo a Reino Unido, me encuentro con un choque cultural inverso. Y no se trata solo del clima, sino del estilo de vida en general”, ha explicado la tiktoker que cuenta cómo es su vida en Málaga a través de sus redes sociales.

La joven habla de la importancia del estilo de vida español para su bienestar.”Siento que soy una persona más saludable en España a través de la comida que como y la cantidad de tiempo que paso al aire libre”, explicó. En este sentido, la joven también alaba la cultura social española, donde es habitual quedar con amigos o hacer planes durante cualquier día de la semana y no solo los fines de semana. “Ya sea ir a tomar una copa, tomar un café o desayunar, siempre hay cosas que hacer durante la semana y los fines de semana”, matiza.

La facilidad para entablar conversaciones con desconocidos en España también es uno de los aspectos que más valora Geo. “Por las mañanas, personas que ni siquiera conoces te dan los buenos días, lo que creo que es una buena manera de comenzar el día” explica la joven, que confiesa que “en Inglaterra eso sería un poco raro”.

Geo también habla de otro de aspectos que suele llamar la atención a los extranjeros que llegan desde el norte de Europa: los precios. Vivir en España comparado con el Reino Unido es mucho más económico. “Sé que los precios han aumentado en todas partes, pero ahora es tan caro [en el Reino Unido] y tener esto en la puerta de tu casa por un precio mucho más barato, es una maravilla”, explica Gio, que también recuerda que para salir en España no es necesario gastar mucho dinero: “Solemos pasar los fines de semana paseando, viendo a los amigos, yendo a tomar algo o tomando unas tapas”.