Qué debes hacer si te paran por un control de alcoholemia y das positivo

Control de alcoholemia de la Guardia Civil. (Europa Press/Guardia Civil La Rioja)

Uno de los grandes miedos que hay al ponerse al volante es el de tener que pasar por un control de la Guardia Civil. Son muchas las ocasiones en las que en las celebraciones destacadas se bebe cerveza o alguna copa, por lo que no se debería usar el coche después, pero esto no es así. En la actualidad, son muchos los conductores que ingieren alcohol y manejan sus vehículos. Bajo la influencia de esa sustancia, el riesgo de tener un accidente se magnifica. Por esa razón, los controles son una forma de incentivar a que esto no suceda. Con estas vigilancias estratégicas de detección, multa y hasta penas de cárcel, se fomenta que las personas se lo piensen dos veces antes de hacerlo.

Sin embargo, a pesar de todas las consecuencias, aún se recurre a la conducción bajo los efectos del alcohol. Según publica el Ministerio del Interior, hay periodos de tiempo donde se llevan campañas de prevención en los que se dan más de 500 conductores al día habían ingerido alcohol u otras drogas. No obstante, estas cifras no son del todo perfectas, ya que habrá otros muchos que no sean detectados por estar en zonas más rurales y con menor control. Así, de coger el coche y dar positivo, se deberán seguir una serie de pasos.

Esto es lo que debes hacer si das positivo

En caso de dar positivo en un control de alcohol, lo primero que se hará será realizar una prueba adicional pasado un tiempo. Este segundo testeo será para hacer un contraste, ver como evoluciona y verificar que no fue un falso positivo. Además, una vez recogida esa segunda se podrá solicitar una tercera, pero esta ya será de sangre u orina para mayores detalles. Por otro lado, es conveniente saber que las pruebas extras correrán de parte del conductor, aunque serán reembolsadas en caso de estas ser negativas.

Control policial en carretera. (Carlos Castro/Europa Press)

En el supuesto de dar positivo, como es obvio, se procederá a la inmovilización del vehículo, siempre y cuando no haya otra persona que pueda ponerse al volante: únicamente en ese caso se podrá mover el coche. Además, los agentes han de barajar si se ha cometido alguna infracción extra de seguridad vial o no.

Derechos ante una detención

Ante el hecho de dar positivo, también está la posibilidad de ser detenido por la infracción. En ese sentido, se tendrán en cuenta una serie de factores que podrán determinar la legalidad de esa acción. Uno de ellos es el identificar si la detención es procedente, ya que choca con derechos fundamentales de la persona. De esa forma, la decisión está en manos de los agentes, que son los que toman la decisión. Por ello, debemos saber que, normalmente, estas detenciones se dan cuando hay indicios de que el conductor no se vaya a presentar ante el juez.

Otro de los factores a tener en cuenta es el derecho a tener un abogado, que se adquiere en todo momento en el que alguien sea juzgado por cualquier razón. Al hilo de ello, podremos optar a recurrir a uno para hacer frente a la pena que se puede asignar. Acorde a lo establecido, se pueden imponer varias sanciones: Prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, tal y como recoge Abógalo. Por supuesto, en caso de ser una infracción de alcohol de extrema gravedad, la sanción sería mayor y más contundente.