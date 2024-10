Este es el ‘secreto’ por el que los italianos comen tres veces más pasta que los españoles y no engordan

La pasta se puede cocinar de diversas formas y con múltiples condimentos y salsas (Pixabay)

La pasta es uno de los alimentos que más abunda en las despensas de nuestro país, ya que los españoles consumimos de media alrededor de cuatro kilos de pasta por persona. Es rápida, rica, saciante y fácil de cocinar, lo que hace de este producto italiano un básico de nuestras cocinas. Su versatilidad permite crear platos variados que podemos incluir en nuestro menú semanal: macarrones, espaguetis, raviolis..., todo ello con múltiples salsas y condimentos, como la carbonara, el pesto, el tomate...

El fabricante de Pasta Fusió Gourmet ha publicado recientemente en la red social de Instagram (@pastafusiongourmet) cuál es el secreto por el que los italianos comen tres veces más pasta que los españoles, pero engordan menos. Esto no se debe a un diferente metabolismo (aunque, en ocasiones, puede ser la causa), sino al modo de preparación de esta comida.

El usuario, que publica con frecuencia contenidos relacionados con la pasta (mitos, recetas o información sobre sus sucursales), ha indicado que es precisamente el tiempo de cocción lo que determina que hagamos mejor o peor la digestión de estos platos: en Italia, la tradición gastronómica es que la pasta se haga al dente, lo que resulta beneficioso para la salud. Esto se consigue retirando la pasta del fuego unos minutos antes de que alcance su punto de cocción, lo que permite una mayor resistencia del producto una vez servido.

“Cocer la pasta al dente ayuda a que la pasta no pierda su estructura y, de esta forma, la liberación de almidones en la digestión es mucho más lenta, ha explicado Federico D’Angelo en el vídeo que recibe ya casi 26 mil likes. Esta forma de preparación, como ha indicado el autor, reporta numerosos beneficios nutricionales: la pasta al dentro tiene un menor índice glucémico, ya que sus azúcares llegan más lentamente a la sangre; este tiempo de cocción permite que el alimento llene antes, por lo que se reduce la ingesta, y sacia más durante un tiempo más prolongado, lo que evita que piquemos pocas horas después de comer. De esta manera, conseguiremos no subir de peso con tanta facilidad.

Por qué no deberíamos lavar la pasta cocida (Pexels)

Sin embargo, otros usuarios han señalado que el punto de cocción no es únicamente lo que influye, sino que los productos naturales que utilizan son un factor fundamental para el peso: varias personas han señalado que la harina no está tan refinada y no se emplea con tanta frecuencia harina de trigo.

Cómo evitar que se pegue la pasta

Al retirar la comida antes de llegar a su punto de cocción recomendado, muchas personas se quejan de que la pasta se pega, ya sea en el momento en el que se está cocinando o al servirla. Para evitar esto, existen una serie de pautas que deben seguirse, según indican los expertos:

La pasta debe ser de calidad y necesitaremos una olla amplia que permita contar con el espacio y el agua suficiente para que la pasta baile en el interior sin tropezar entre sí.

Cuando el agua alcance el punto de ebullición, se debe añadir sal y, después, introducir la pasta. A partir de este momento es cuando se empieza a contar el tiempo de cocción.

La pasta debe quedar totalmente sumergida y la cocción debe ser constante. Tendremos que remover de vez en cuando con una cuchara de madera para evitar que se pegue.

Por último, sacaremos y escurriremos la pasta dos minutos antes para que quede al dente.

